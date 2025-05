Cuando Milly Quezada aterriza en Puerto Rico no se siente como una extraña en el extranjero, sino que cada visita es para ella un reencuentro con un público ferviente que la reclama como suya y la recibe como en casa.

“Ya son más de cuatro décadas en las que me he ganado el corazón del pueblo puertorriqueño a través del merengue y eso me honra mucho, es algo muy especial”, expresó la veterana cantante al conversar vía telefónica con El Nuevo Día desde su natal República Dominicana.