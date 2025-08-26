Elvis Crespo llevará el escenario a la gente con su innovadora “Gira de Bodega 2025: El Barrio Canta”

El ícono de la música tropical, Elvis Crespo, arranca hoy su innovadora gira de conciertos "Bodega Tour 2025: El Barrio Canta".

A partir de hoy, a las 5:30 p.m., los vecinos de Raysa Market en San Juan, Puerto Rico tendrán la oportunidad de disfrutar de la primera presentación de esta gira no convencional que visitará bodegas reales en comunidades latinas de Estados Unidos.

Durante los meses de agosto y septiembre de 2025, previo al Mes de la Herencia Hispana, la voz de “Suavemente” visitará de forma sorpresiva emblemáticas bodegas y colmados en ciudades como Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Connecticut, Chicago y Los Ángeles con una serie de actuaciones musicales gratuitas en estos espacios cotidianos, íntimos y culturales.

Según se informó, cada show será revelado solo días antes a través de las redes sociales de Elvis Crespo y medios de comunicación.

“El ‘Bodega Tour’ no es solo una gira: es un acto de reconocimiento a la bodega o el colmado como símbolo del emprendimiento inmigrante y punto de conexión comunitaria. En muchas ciudades de Estados Unidos —desde El Bronx hasta Little Havana— estas tiendas trajeron consigo la esencia de los “colmados” latinoamericanos, tienditas de barrio que también son puntos de encuentro. Trajeron sabores familiares, el saludo amistoso en español desde el mostrador, y la banda sonora de la música tropical: merengue, bachata, salsa. Con el paso de las décadas, esa música ha introducido a incontables clientes no latinos a la riqueza de los ritmos caribeños, despertando una apreciación intercultural mucho antes de que la ‘música global’ fuera una tendencia", se detalló.

Elvis Crespo se presentó a casa llena en el Coliseo de Puerto Rico. El recibió la distinción de "sold out" por la asistencia de 15,000 personas.

El origen de esta gira comenzó en 2025, cuando Crespo filmó tres de sus videos más recientes, “Luna Llena” con Ebenezer Guerra, “Me Mataron” junto a El Blachy y “Borrón y Cuenta Nueva” con Toño Rosario, La Insuperable y Ebenezer Guerra, en colmados dominicanos reales, capturando de manera vibrante la vida que existe dentro de estos espacios.