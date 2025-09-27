Celebración del Día de Reyes en enero de 2006, donde Don Omar ayudó a Piti Gandara, exprimera dama de Puerto Rico, a repartir juguetes a los niños.

Equipo de Don Omar desmiente su retiro: “Sus palabras fueron malinterpretadas”. Celebración del Día de Reyes en enero de 2006, donde Don Omar ayudó a Piti Gandara, exprimera dama de Puerto Rico, a repartir juguetes a los niños.

1 / 35 | Equipo de Don Omar desmiente su retiro: “Sus palabras fueron malinterpretadas”. Celebración del Día de Reyes en enero de 2006, donde Don Omar ayudó a Piti Gandara, exprimera dama de Puerto Rico, a repartir juguetes a los niños. - TERESA CANINO RIVERA

Don Omar no se retira de la música, afirmaron este viernes a EFE fuentes de su equipo, que desmintieron que el artista puertorriqueño, conocido como el “Rey del Reguetón”, tuviera planes de poner fin a su carrera musical, como anunciaron algunas publicaciones esta semana.

“Eso salió de una entrevista que hizo en julio, que se volvió viral ahora, pero en ningún momento tiene planes de abandonar la música, sino todo lo contrario”, precisó su equipo.

Agregó que Don Omar está preparando un disco y presentaciones para 2026.

“Sus palabras fueron malinterpretadas”, precisaron.

Las afirmaciones de que William Omar Ladrón Rivera, de 47 años, pensaba abandonar la industria musical surgieron después de que habló de su legado con una cadena hispana.

“Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón”, dijo en una entrevista a Telemundo.

PUBLICIDAD

En la interacción, el artista también explicó que quisiera hacer un álbum con sus grandes éxitos, “preparar un nuevo disco inédito y lanzarlo en 2026” y hacer una gira global.

Esas declaraciones sobre su aporte a la música latina, en especial al género urbano, que lo convirtió en una figura mundial, fue parte de una reflexión sobre el efecto en su vida del cáncer de riñón que sufrió el año pasado y del que se encuentra en remisión.

La imagen de Don Omar al revelar su lucha contra el cáncer que conmueve a sus fans Aquí el inesperado mensaje de la estrella del reguetón.

En 2017 hubo una despedida musical de Don Omar con la gira “Forever King, The Last Tour”, pero después se conoció que fue parte de una disputa con su sello discográfico.