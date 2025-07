“Eres un 10″: la canción de Christian Daniel que todos necesitan escuchar

Según el cantautor boricua Christian Daniel, para ser “un 10″ hay que amarse a sí mismo, aceptarse y considerarse único. Al final del día, estableció el exponente, no se trata de cómo una persona luzca, sino de cómo se proyecte ante la vida.

“Si tú te amas, eres un 10. Si haces lo que amas, eres un 10″, manifestó el compositor en entrevista con El Nuevo Día.

Precisamente, recientemente, el también modelo de 41 años sorprendió al unirse a su compatriota, el cantante urbano Jowell, para lanzar su nuevo sencillo y video “Eres un 10”. Se trata de una fusión tropical urbana que no solo pone a bailar, sino que también celebra la autenticidad y el valor propio.

“La canción ‘Eres un 10′ me la presentaron hace prácticamente 5 años. Es un tema que hizo Maffio junto con Jencarlos Canela. El tema, cuando a mí me lo presentaron, me gustó porque no iba ni a lo urbano ni a lo tropical, era como un coqueteo con las dos cosas", contó Christian Daniel.

PUBLICIDAD

De inmediato, continuó, le pareció un tema diferente. El artista explicó que la mayoría de las veces este tipo de canciones se convierten en éxitos.

“Este tema yo lo he grabado dos veces, le he dado un ‘update’ dos veces. Ahora, después de 10 años siendo artista independiente, que firmo con una disquera, me dicen Christian, vamos a salir en julio con el primer sencillo. Obviamente, julio es verano, yo dije pues, yo voy a salir con un tema movido, porque balada no”, detalló.

Después de haber lanzado un disco completamente de baladas, justificó, necesitaba añadir algo rítmico a su repertorio. Aun así, fiel a su esencia, Christian Daniel adelantó que se avecinan muchos temas románticos.

Antes de que “Eres un 10″ publicara, dijo, necesitaba darle un toque para que “se la creyeran”. Para ello, tenía que encontrar un artista que le sumara.

Entre las características con las que debía cumplir su colega se destacaban que tuviera una chispa urbana, una energía “brutal” en tarima y que el día que la cantaran juntos el “plus” fuera evidente.

“Entonces, en enero, voy a un evento de Jowell, la entrega de regalos a los niños el Día de Reyes, y estando allí, cuando terminamos la entrega de regalos, le digo tengo un tema que quiero presentarte. Les presento el tema, me dicen me encanta, vamos a darle. Se montó en el tema, me enviaron todo, ahí pues, ya tú sabes, se grabó el video en Puerto Rico, el video se hizo con Christian Suau, que es un gran amigo, me ha hecho varios vídeos”, indicó.

PUBLICIDAD

El videoclip fue grabado en las ciudades de San Juan y Manatí, y refuerza la idea central de la canción: no se trata de cómo te ves, sino de cómo te sientes. Los protagonistas, describió, son personas reales, con historias auténticas, y el artista se convierte en el vocero de ese mensaje inclusivo.

“El video prácticamente lo que muestra es esta historia de que yo soy un ‘Uber driver’, yo estoy manejando Uber por Puerto Rico, siendo artista, y da la casualidad que ese día yo tomé la decisión de que voy a buscar a tres personas, y las voy a llevar a un lugar para que se conviertan en un 10, a que saquen lo mejor de ellos. Tengo la mecánica, tengo un enfermero, y tengo una muchacha que trabaja en un ‘fast food’. A los tres los busco, los recojo, los monto en el carro, en este Jeep, sin capota, cantando el tema, y ellos se van metiendo en la película del diez. Cuando llego a este sitio, es la casa de Jowell, nos metemos en un cuarto, y tú ves esas personas que se empiezan a producir para salir convertidas en su mejor versión”, relató sobre la producción.

En un principio, la canción iba dirigida a la chica tipo modelo. En la marcha, sin embargo, es un tema que aplica todos.

“Todos somos un diez porque lo que yo quería proyectar es que en el caso de los hombres, buscan la mujer linda, la guapa, la que está buena. En el caso de la mujer, el tipo que está bueno, el de los abdominales. Pero estamos hablando de que tengo amigos que se fijan en la gordita, en la de espejuelitos, en la del pelo rojo. O sea, hay una diversidad tan grande, que lo que a veces pensamos que es un diez para nosotros, para otra persona no lo es”, precisó.

PUBLICIDAD

Sobre la experiencia de trabajar junto a Jowell, Christian Daniel la describió como “otra cosa”. También aprovechó para reconocer las buenas obras del exponente urbano.

“Es tremendo ser humano. En tarima es otra cosa, pero en persona es un tipo bien tranquilo. De hecho, yo he trabajado con artistas urbanos, que a lo mejor tú los ves y tú piensas que son más tranquilos que Jowell, y en persona son más activos que él. Realmente tiene otra vibra, una vibra bien bonita. El papá, que en paz descanse, le inculcó una educación y unos valores bien bonitos. Lo vemos todos los días con todo lo que está haciendo en querer ayudar a la juventud. O sea, él se ha metido bien fuerte a ayudar a los jóvenes de los caseríos, la escuela de San Juan, está bien comprometido con eso”, subrayó.