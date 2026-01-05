Fallece Gertrudis “Gigi” Maldonado, reconocida líder de La Tuna de Cayey

La psicóloga, líder comunitaria y presidenta de la Tuna de Cayey, Gertrudis “Gigi” Maldonado, falleció, según informaron en la tarde del lunes, 5 de enero y víspera del Día de Reyes, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, y la representante por Cidra y Cayey, Gretchen Hau.

“A todos nos ha tomado por sorpresa esta triste noticia, pues por muchos años Gigi se dedicó a las buenas causas musicales, humanas y educativas de nuestra ciudad y nuestra gente”, señaló el alcalde en declaraciones escritas.

Hau, por su parte, expresó que Maldonado, destacada mandolinista que fue parte de la agrupación por más de 50 años, entró a la legendaria Tuna de Cayey con apenas 13 años y siempre sirvió con alegría y amor por la cultura puertorriqueña y en especial, las manifestaciones originarias de su ciudad.

“Fue una líder firme y amorosa para varias generaciones de tunos y su partida, particularmente en esta época navideña, nos deja a todos con gran tristeza”, expuso la legisladora y abogada.

La Tuna de Cayey, con más de 60 años de excelencia musical y alegría puertorriqueña, es resultado de su continua renovación generacional. En sus filas siempre ha habido adultos, jóvenes y niños.

Del mismo modo, dicha agrupación compartió con sus seguidores de Instagram lo que representa la triste partida de Maldonado.

“Hoy, en víspera de Reyes, queremos compartir una noticia que nos toca profundamente como agrupación. Nuestra querida Gigi descansa en paz y ya no sufre día tras día. Hoy parte una líder, compañera, mentora, amiga, hermana y hasta madre para algunos. A lo largo de su trayectoria, nos enseñó innumerables lecciones luego de haber formado parte de nuestra institución por más de 50 años”, reza parte del mensaje.

“Los fundadores, la administración, los directores musicales, los integrantes y exintegrantes nos solidarizamos contigo en este momento. Sabemos que nos acompañarás a dondequiera que vayamos, en cada nota que toquemos, y que continuaremos llevando tu mensaje con el mismo amor y compromiso que nos inculcaste. Abrazamos a la familia y enviamos nuestras oraciones”, concluyó.