Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Obituario
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Fallece Gertrudis “Gigi” Maldonado, reconocida líder de La Tuna de Cayey

La mandolinista perteneció por más de 50 años a la destacada agrupación

5 de enero de 2026 - 7:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En una foto de archivo de agosto de 2022, varios integrantes de la Tuna de Cayey en la Casa Histórica de la Música, Iris García, Miguelángel Lugo y Gertrudis "Gigi" Maldonado. Foto: Wanda Liz Vega (WANDA LIZ VEGA)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La psicóloga, líder comunitaria y presidenta de la Tuna de Cayey, Gertrudis “Gigi” Maldonado, falleció, según informaron en la tarde del lunes, 5 de enero y víspera del Día de Reyes, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, y la representante por Cidra y Cayey, Gretchen Hau.

RELACIONADAS

“A todos nos ha tomado por sorpresa esta triste noticia, pues por muchos años Gigi se dedicó a las buenas causas musicales, humanas y educativas de nuestra ciudad y nuestra gente”, señaló el alcalde en declaraciones escritas.

Hau, por su parte, expresó que Maldonado, destacada mandolinista que fue parte de la agrupación por más de 50 años, entró a la legendaria Tuna de Cayey con apenas 13 años y siempre sirvió con alegría y amor por la cultura puertorriqueña y en especial, las manifestaciones originarias de su ciudad.

“Fue una líder firme y amorosa para varias generaciones de tunos y su partida, particularmente en esta época navideña, nos deja a todos con gran tristeza”, expuso la legisladora y abogada.

La Tuna de Cayey, con más de 60 años de excelencia musical y alegría puertorriqueña, es resultado de su continua renovación generacional. En sus filas siempre ha habido adultos, jóvenes y niños.

Del mismo modo, dicha agrupación compartió con sus seguidores de Instagram lo que representa la triste partida de Maldonado.

“Hoy, en víspera de Reyes, queremos compartir una noticia que nos toca profundamente como agrupación. Nuestra querida Gigi descansa en paz y ya no sufre día tras día. Hoy parte una líder, compañera, mentora, amiga, hermana y hasta madre para algunos. A lo largo de su trayectoria, nos enseñó innumerables lecciones luego de haber formado parte de nuestra institución por más de 50 años”, reza parte del mensaje.

“Los fundadores, la administración, los directores musicales, los integrantes y exintegrantes nos solidarizamos contigo en este momento. Sabemos que nos acompañarás a dondequiera que vayamos, en cada nota que toquemos, y que continuaremos llevando tu mensaje con el mismo amor y compromiso que nos inculcaste. Abrazamos a la familia y enviamos nuestras oraciones”, concluyó.

En una entrevista realizada por el periodista Jaime Torres Torres para la Fundación de la Cultura Popular, en el año 2019, Gigi expresó lo siguiente: “Lo que tenemos que hacer las generaciones mayores es ilustrar a las nuevas sobre lo que es la Tuna, que participen en todo, conozcan la historia y vean la población en la diáspora que nos sigue. Después que quedan inducidos por eso, lo demás es soltarla porque tienen el amor hacia la Tuna”.

Tags
fallecimiento
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 5 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: