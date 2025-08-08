Fallece manejador de música y exesposo de Kelly Clarkson

Brandon Blackstock, exesposo y mánager de talento de Kelly Clarkson, murió de cáncer, informó el jueves su familia. Tenía 48 años.

“Brandon luchó valientemente contra el cáncer por más de tres años”, expresó un representante de la familia Blackstock en una declaración a The Associated Press. “Falleció pacíficamente, rodeado de su familia. Les agradecemos por sus pensamientos y oraciones, y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”.

La noticia fue reportada primero por la revista People. El miércoles, Clarkson anunció que pospondría sus conciertos “Studio Session” en Las Vegas, escribiendo en Instagram: “Aunque normalmente mantengo mi vida personal en privado, este último año, el padre de mis hijos ha estado enfermo y, en este momento, necesito estar completamente presente para ellos”.

Blackstock era padre de cuatro hijos, incluidos dos de su matrimonio previo con Melissa Ashworth: Savannah y Seth. Con Clarkson tuvo dos hijos pequeños: River y Remington. En 2022 se convirtió en abuelo, cuando Savannah dio a luz a un niño llamado Lake.

Blackstock y Clarkson se conocieron en un ensayo para los premios de la Academia de Música Country en 2006. Comenzaron a salir en 2012, tras reencontrarse en un Super Bowl, y se casaron en octubre de 2013. En 2020, ella solicitó el divorcio, alegando diferencias irreconciliables, y pidió que no se le exigiera pagar manutención conyugal a Blackstock.

En la solicitud, la cantante pidió que su apellido legal volviera a ser Clarkson e indicó que la pareja tenía un acuerdo prenupcial. El proceso fue conflictivo y se finalizó en 2022. En 2024, ambas partes acordaron resolver demandas relacionadas con millones de dólares que él supuestamente le cobró en exceso mientras la representaba como mánager durante el matrimonio.

Blackstock también representó anteriormente a Blake Shelton y Rascal Flatts. Comenzó su carrera en Starstruck Entertainment, la empresa de su padre, Narvel Blackstock. La leyenda de la música country Reba McEntire estuvo casada con Narvel Blackstock de 1989 a 2015 y es madre de Shelby, hermano de Brandon.