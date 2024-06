Francisco Céspedes se entregará totalmente a los puertorriqueños

En esta ocasión, el artista nacido en Santa Clara, Cuba , brindará un espectáculo íntimo, estilo bohemia, en el que el público disfrutará de principio a fin. “Este espectáculo va a ser muy especial, ya que será en víspera del Día de los Padres y se lo voy a dedicar a mi papá, que ya no está con nosotros” , indicó el cantante que estará acompañado por dos músicos, uno de ellos en el piano y otro en el saxofón. “Este es un ‘show’ que va a ser formal e informal, porque tengo un repertorio que sigo como un guion, pero que puedo variar según vea la reacción del público y según me vaya sintiendo para pasarla bien”.

Grandes temas como compositor

Sin duda, el tema “Vida loca” (1998) es el más importante en términos de su carrera como cantante a nivel internacional, sin embargo, la canción “Pensar en ti”, grabada por el mexicano Luis Miguel en 1993 en su álbum “Aries”, le dio la oportunidad de crear un nombre como compositor. “‘Pensar en ti’ fue la primera canción compuesta por mí que trascendió en voz de un cantante tan inmenso como Luis Miguel. Además, fue la primera canción con la que yo gané dinero para mandarle dinero a mi familia en Cuba para que pudieran comer. Es una canción que quiero mucho” , destacó Céspedes, quien también compuso la canción “Que tú te vas” de Luis Miguel . “La canción es una historia real y se la escribí a una exnovia que yo tenía allá en Cuba y que me hizo sufrir por algo en particular. En el caso de Luis Miguel, él se la cantaba a su mamá, que en ese momento estaba desaparecida y nunca la encontraron. Imagínate todo el peso y poder del arte”.

A sus 67 años, Céspedes ya está en un momento de su carrera en que disfruta contemplar todo lo que ha cosechado y a disfrutar de los momentos especiales que le regala la vida. “Lo más que disfruto actualmente es estar en el escenario. Porque es algo real. A mí, el Pancho que más me gusta es el que está arriba en el escenario”, destacó el padre de dos hijos. “Cuando estoy allá arriba, me siento el hombre más libre del mundo, sabiendo que tengo un público delante, pero realmente es cuando yo puedo volar. En este mundo, como está la historia, no se puede volar mucho, pero yo arriba en el escenario lo hago, porque me entrego totalmente arriba del escenario”.