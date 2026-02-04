Fundador de 5th Dimension fallece a los 90 años

El cantante de música popular LaMonte McLemore falleció el miércoles por la tarde, informó su familia.

Fue miembro fundador de la agrupación 5th Dimension, un grupo vocal cuyos suaves sonidos pop y soul con un toque de psicodelia les proporcionaron grandes éxitos en las décadas de 1960 y 1970.

McLemore falleció el martes a los 90 años en su casa de Las Vegas, rodeado de su familia, según informó su representante Jeremy Westby en un comunicado. Murió de causas naturales tras sufrir un derrame cerebral.

The 5th Dimension tuvo un gran éxito y ganó seis premios Grammy, incluido el de mejor disco del año en dos ocasiones, por “Up, Up and Away”, de 1967, y “Aquarius/Let the Sunshine In”, de 1969. Ambas canciones fueron también éxitos pop en el Top 10, con “Aquarius/Let the Sunshine In”, una mezcla de canciones del musical “Hair”, pasando seis semanas en el Nº 1.

McLemore tuvo una carrera paralela como fotógrafo deportivo y de famosos, cuyas imágenes aparecieron en revistas como Jet.

Louis, McLemore había servido en la Marina estadounidense, donde trabajó como fotógrafo aéreo. Jugó al béisbol en el sistema de granjas de los Dodgers de Los Ángeles y se instaló en el sur de California, donde empezó a hacer uso de su cálida voz de bajo y su habilidad con la cámara.

Cantó en un grupo de jazz, los Hi-Fi, con su futura compañera de la 5th Dimension, Marilyn McCoo. El grupo actuó como telonero de Ray Charles en 1963, pero se disolvió al año siguiente.

Más tarde, McLemore, McCoo y dos de sus amigos de la infancia de St. Louis, Billy Davis Jr. y Ronald Towson, junto con la maestra de escuela Florence LaRue, formaron un grupo de canto llamado The Versatiles en 1965, y firmaron con el nuevo sello del cantante Johnny Rivers, Soul City Records,

Rivers dijo al grupo, sus primeros fichajes, que su nombre no era lo bastante actual. A Towson se le ocurrió 5th Dimension, un nombre que reflejaba la mezcla de psicodelia y cultura hippy que el grupo adoptaba.

Su gran éxito llegó en 1967 con la canción de los Mamas & the Papas “Go Where You Wanna Go”.