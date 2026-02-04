Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fundador de 5th Dimension fallece a los 90 años

El grupo vocal fue ganador de un Grammy y conocido por éxitos como “Up, Up and Away” y “Aquarius/Let the Sunshine In”

4 de febrero de 2026 - 7:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - Miembros de la Quinta Dimensión, de izquierda a derecha, LaMonte McLemore, Florence LaRue, Ron Townson, Marilyn McCoo y Billy Davis, Jr. posan con su premio Grammy en Los Ángeles el 29 de febrero de 1968. (Harold P. Matosia)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El cantante de música popular LaMonte McLemore falleció el miércoles por la tarde, informó su familia.

Fue miembro fundador de la agrupación 5th Dimension, un grupo vocal cuyos suaves sonidos pop y soul con un toque de psicodelia les proporcionaron grandes éxitos en las décadas de 1960 y 1970.

McLemore falleció el martes a los 90 años en su casa de Las Vegas, rodeado de su familia, según informó su representante Jeremy Westby en un comunicado. Murió de causas naturales tras sufrir un derrame cerebral.

The 5th Dimension tuvo un gran éxito y ganó seis premios Grammy, incluido el de mejor disco del año en dos ocasiones, por “Up, Up and Away”, de 1967, y “Aquarius/Let the Sunshine In”, de 1969. Ambas canciones fueron también éxitos pop en el Top 10, con “Aquarius/Let the Sunshine In”, una mezcla de canciones del musical “Hair”, pasando seis semanas en el Nº 1.

McLemore tuvo una carrera paralela como fotógrafo deportivo y de famosos, cuyas imágenes aparecieron en revistas como Jet.

Louis, McLemore había servido en la Marina estadounidense, donde trabajó como fotógrafo aéreo. Jugó al béisbol en el sistema de granjas de los Dodgers de Los Ángeles y se instaló en el sur de California, donde empezó a hacer uso de su cálida voz de bajo y su habilidad con la cámara.

Cantó en un grupo de jazz, los Hi-Fi, con su futura compañera de la 5th Dimension, Marilyn McCoo. El grupo actuó como telonero de Ray Charles en 1963, pero se disolvió al año siguiente.

Más tarde, McLemore, McCoo y dos de sus amigos de la infancia de St. Louis, Billy Davis Jr. y Ronald Towson, junto con la maestra de escuela Florence LaRue, formaron un grupo de canto llamado The Versatiles en 1965, y firmaron con el nuevo sello del cantante Johnny Rivers, Soul City Records,

Rivers dijo al grupo, sus primeros fichajes, que su nombre no era lo bastante actual. A Towson se le ocurrió 5th Dimension, un nombre que reflejaba la mezcla de psicodelia y cultura hippy que el grupo adoptaba.

Su gran éxito llegó en 1967 con la canción de los Mamas & the Papas “Go Where You Wanna Go”.

Ese mismo año lanzaron “Up, Up and Away”, compuesta por Jimmy Webb, que alcanzó el número 7 en la lista Billboard Hot 100. La canción ganaría cuatro Grammys: mejor disco del año, mejor actuación de un grupo vocal y mejor actuación de un grupo contemporáneo. La canción ganaría más tarde cuatro Grammys: disco del año, mejor sencillo contemporáneo, mejor actuación de un grupo vocal y mejor actuación de un grupo contemporáneo.

Breaking NewsMúsicaGrammy
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
