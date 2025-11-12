Gaiteros baten el récord mundial con “It’s a Long Way to the Top” de AC/DC

Melbourne, Australia - Cientos de gaiteros batieron el miércoles un nuevo récord mundial al entonar el clásico del rock and roll de AC/DC “It’s a Long Way to the Top”.

Anunciada como “The Great Melbourne Bagpipe Bash”, la ecléctica actuación tuvo lugar en la plaza de la Federación de Melbourne, en la calle Swanston, que fue el escenario del videoclip de 1976 de la banda australiana de hard rock en el que interpretaban el éxito en la parte trasera de un camión de plataforma que circulaba lentamente por el centro de la ciudad con la música a todo volumen por los altavoces.

Federation Square también está a un paseo del Melbourne Cricket Ground, donde AC/DC tiene previsto dar el miércoles su primer concierto en Australia en una década. El guitarrista Angus Young, de 70 años, es el único miembro de la banda que tocó en el camión y actúa en la última gira australiana.

Miles de espectadores abarrotaron la plaza para presenciar el intento de récord mundial. Muchos de los 374 gaiteros tuvieron que abrirse paso entre la multitud para llegar al escenario. El gaitero de más edad tenía 98 años, según los organizadores.

Entre los gaiteros estaban Les Kenfield y Kevin Conlon, dos de los tres miembros de Rats of Tobruk Memorial Pipes and Drums que tocaron con AC/DC en el camión hace 49 años.

“En aquel momento no te das cuenta de lo grande que es este acontecimiento hasta ahora”, declaró Kenfield a Australian Broadcasting Corp. “Ahora es una de las cosas más grandes, probablemente la cosa más grande que he hecho en mi vida”.

Tras ser declarados plusmarquistas mundiales, los gaiteros tocaron “Cumpleaños feliz” a petición del público, seguido de un improvisado “Amazing Grace” ante una multitud enfervorizada, muchos de los cuales utilizaron sus teléfonos para grabar el momento.

El Libro Australiano de los Récords, que certifica récords desde 2012, confirmó que 374 gaiteros habían batido juntos un récord establecido por 333 gaiteros en Bulgaria en 2012. El Guinness World Records, más conocido en el Reino Unido, que confirmó el récord búlgaro, dijo a The Associated Press que no se había puesto en contacto con él para evaluar el intento de récord de Melbourne.

Muchos de los entusiastas espectadores llevaban camisetas de AC/DC. Preguntados desde el escenario quiénes de ellos irían después al concierto, muchas manos se alzaron.

Uno de los fans de AC/DC que no vio batir el récord fue Keegan Kohler, de 23 años, electricista autónomo de Columbus (Ohio). Llevaba esperando fuera del estadio desde las 4:50 de la mañana para asegurarse de ser el primero en entrar cuando se abrieran las puertas a las 5 de la tarde. El récord de gaitas se estableció cerca, a las 5:15 de la tarde.

Kohler había visto a AC/DC realizar su gira “Power Up Tour” este año en Cleveland, Washington, D.C., Detroit y Pittsburgh, pero espera que la experiencia sea mejor en el país natal de la banda. Verá dos conciertos en Melbourne y uno en Sydney, ciudad natal de la banda.

“Creo que el público australiano va a ser mucho mejor que el estadounidense”, afirmó. “Creo que va a haber más acontecimientos, más golpes de cabeza, más emoción con las multitudes”.

Kohler también se reencontró fuera del estadio con Stephen Scott, de Charlotte (Carolina del Norte). Ambos se conocieron en una cola a la salida de un concierto de AC/DC en Detroit.

Scott, un agente inmobiliario de 33 años, ha visto la gira actual varias veces en Europa y Estados Unidos y quería ver a la banda actuar en Australia.

“Siempre he dicho que quería verlos aquí. Esta es realmente la primera oportunidad de hacerlo y quizá la última”, dijo Scott.

Su prometida Amber Thompson, una artista de 31 años, dijo que fue idea de Scott viajar 16.000 kilómetros para el concierto.

“Lo disfruto, pero probablemente no estaría aquí si no le conociera”, dijo refiriéndose a Scott, a quien describió como el verdadero fan.

