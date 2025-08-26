Gale regresa a su isla con nuevas emociones y sonidos

San Juan - Tras pisar importantes escenarios en España y Colombia, la cantautora Gale está de regreso a Puerto Rico para ofrecerle a su fanaticada una probadita de lo que será su próximo proyecto musical, a través de sus letras.

Sincera, vulnerable y sin tapujos, la artista puertorriqueña conversó con El Nuevo Día sobre su más reciente tema, “Sería cool”; la inspiración detrás de este; lo que busca transmitir con su nuevo disco; y cómo vislumbra el inicio de esta nueva etapa en su carrera profesional.

“Quería escribir sobre ese ‘feeling’ (sentimiento) de lo difícil que es superar a una persona”, sostuvo la joven natural de Arecibo sobre esta canción, una muy íntima y emotiva.

“Puede que pase el tiempo, uno se corta y cambia el color de pelo, te vas de viaje, te haces un tatuaje, bloqueas a la persona y hasta conoces a alguien bueno. Pero pasa el tiempo y no te lo puedes sacar del corazón. ¿Cómo habrían sido las cosas? Y llegan esos ‘¿Y si...?’, a la mente. Me resultaba interesante, y lo escribí en un papel”.

PUBLICIDAD

El tema, con ritmos pop-acústicos, fusiona melodías a través de un coro pegajoso donde la voz de Gale es siempre protagonista, acompañada de un delicado arreglo guiado por la guitarra, que invita a sentir profundamente.

La cantante —nominada tres veces a los Latin Grammy— se ha destacado como una artista sin filtros, sincera y sin miedo a abrir su corazón y demostrar sus sentimientos letra por letra.

¿Consideras componer como algo terapéutico?, preguntó este rotativo.

“Cien por ciento. De hecho, yo adoro la terapia y tomo terapia hace tres años”, contó.

“La música para mí es como mi proceso. Y es muy terapéutico escribir todos los días, y sentarme a componer”, destacó Gale, al recordar también su tema “Ysilandia”, junto al cantante Robi, que precisamente nació de una sesión de terapia.

Otras canciones como “Skittles” y “Por si las dudas”, una colaboración con Lagos, forman parte del próximo proyecto que tendrá 12 temas, el cual ya fue incluido por Rolling Stone en su lista de “Álbumes que nos morimos de las ganas de escuchar”.

La denominada “It girl” de Rolling Stone, se posicionó como una de las artistas más prometedoras de la música latina con álbum debut “Lo que no te dije”, lanzado en 2023 e incluido en las listas de “Mejores Álbumes” de mitad y fin de año de Rolling Stone y Billboard, en la categoría de Mejor Álbum Latino.

Gale (Suministrada)

¿Cómo estás definiendo esta nueva etapa creativa?

“Me emociona un montón porque este álbum va de atreverse y lanzarse a vivir cada experiencia con el corazón, sin pensar tanto en lo que puede pasar, y lanzarte a vivirlo de lleno. Y cada canción es así, es una experiencia”, indicó Gale, quien presentará un concierto en Puerto Rico en noviembre. “Siento que hay nostalgia, hay incertidumbre y hay goce. Estoy súper emocionada porque la gente pueda sumergirse en este nuevo universo”.

PUBLICIDAD

Cabe resaltar que Gale, quien recientemente participó como jueza invitada en el Song Contest 2025 de American Songwriter, también se ha destacado como compositora de figuras de renombre como Shakira, Christina Aguilera —con quien ganó un Latin Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional—, Anitta, Manuel Turizo, Aitana y Juanes, oportunidades con las que puede continuar conectando con el público a través de otras voces.

Sobre cómo maneja el equilibrio entre su carrera como solista y su rol como compositora para otros colegas, aseguró: “El balance es importante, pero a la vez es difícil. En esta etapa que estoy empezando y requiere mucho de mí, mucho trabajo, y mucha energía para tus proyectos propios. Pero siempre saco el tiempo para escribir con otros artistas que admiro, que quieren trabajar y sentarse a escribir conmigo una canción. Es una escuela que no se compara con nada, y también lo bonito es que, a veces, nace una relación de amistad”, destacó.

Recientemente, Gale tuvo la encomienda de ser el acto de apertura para los dos conciertos de Shakira en estadios en Medellín, Colombia, así como para la española Aitana, en España.

Lo que viene

Finalizando, reflexionó sobre lo que ha sido el inicio de su año 2025 y lo que espera del próximo.