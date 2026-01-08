Glenn Monroig repetirá concierto en homenaje a su padre

A petición popular regresa Glenn Monroig, para presentar su concierto “El último romántico… Tributo a Gilberto Monroig” el viernes, 20 de febrero, a las 8:30 de la noche en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

El público que disfrutó del mismo el pasado mes de noviembre coincidió en que el concierto fue uno memorable, donde Glenn entrelazó magistralmente la música, sus vivencias de infancia, la historia de amor de sus padres y la inteligencia artificial de forma tal que todos se sintieron parte de esa hermosa historia de amor.

“El concierto es como ver una película en la que tú te sientas, y los personajes te van haciendo su historia de momentos bellos y terribles de sus vidas, entrelazados por la música de un Big Band, con su hijo cantando las canciones icónicas que narran la temática de esa gran historia de amor, de principio a fin”, indicó el cantautor.

El concierto comienza en el año 1954 en la ciudad de Manhattan en Nueva York, transporta al Palladyum donde todas las noches se presentaban “Los Mambo Kings: Tito Puente, Tito Rodríguez y Machito”. Gilberto, un muchacho guapo, maravilloso cantante de la orquesta de Tito Puente, y Helen, una muchacha bella e inteligente, ambos con algo en común la necesidad de amor y protección. Ellos se conocen frente al camerino de Gilberto, donde tienen una acalorada confrontación, y es ahí que comienza la historia, la cual el público podrá conocer relatada por su hijo Glenn Monroig y por los mismos protagonistas a través de Inteligencia Artificial.

Glenn Monroig “El último romántico… Tributo a Gilberto Monroig” está compuesto de dos partes, la primera dedicada al Tributo a Gilberto Monroig, mientras caminan por la historia de amor de Gilberto y Helen, momento en que escucharán temas como: “Que falta tu me haces”, “Usted”, “Ya lo puedes decir”, “Ochun ta’vení”, “Un imposible amor”, “Cuando la lluvia cae” (tema interpretado por Glenn y Gilberto), entre muchos otros.

Y la segunda parte del concierto son los éxitos de Glenn desde salsa hasta balada, con temas como: “Yo soy”, “Creo que fue amor”, “Me dijeron”, “Sin tu cariño”, “Y entonces volviste a herir”, “Causa perdida” y “Solo” entre otros.

