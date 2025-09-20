Opinión
20 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Gracias, Ponce”: Ednita celebra con segunda función en su tierra natal

La nueva cita es para el 21 de noviembre y los boletos ya están a la venta

20 de septiembre de 2025 - 10:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ednita Nazario cerrará la gira "Amor/Desamor" en Ponce. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Ednita Nazario, conocida como “La diva de Ponce“, vendió en su totalidad la primera función de su concierto “Ednita Nazario En Directo: De Ponce para el Mundo” pautado el 22 de noviembre de este año en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns muestra de que su pueblo natal la ha estado esperando.

RELACIONADAS

Como consecuencia, la producción abrió una nueva función el viernes 21 de noviembre en el mismo recinto y los boletos ya están a la venta en www.Ednita.com y www.pietix.com

“¡Me siento honrada y emocionada por el privilegio de ser profeta en mi tierra! ¡GRACIAS PONCE! ¡GRACIAS PUERTO RICO!”, expresó la intérprete desde Nueva York, donde se encuentra en entrevistas por su participación como La Gran Mariscal de Parada Puertorriqueña de Nueva Jersey.

Este concierto forma parte del magno cierre de su gira mundial “Amor/Desamor”.

La producción está a cargo de Icon Unlimited y José Dueño Entertainment, bajo la dirección creativa de Ednita Nazario y Lexter Leonardo.

Ataviada de blanco con una brillante capa, Ednita Nazario interpretó el primer tema del concierto desde una silla roja de trono de diseño barroco italiano, en representación de su reinado.Una vez más Ednita Nazario se hizo “energía”, como ella se describe así misma en un escenario donde sólo existe una conexión entre el público y la cantante. Para la parte final del espectáculo Ednita Nazario optó por dos medleys que incluyeron los éxitos “Lo que son las cosas”, “El dolor de tu presencia”, “A que no le cuentas”, “No me amas”, “La prohibida” y “Aprenderé”.
1 / 10 | Ednita Nazario brilla en el Coliseo de Puerto Rico. Ataviada de blanco con una brillante capa, Ednita Nazario interpretó el primer tema del concierto desde una silla roja de trono de diseño barroco italiano, en representación de su reinado. - Stephanie Rojas
Ednita NazarioPonceConciertos
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Entretenimiento
