“Gracias, Ponce”: Ednita celebra con segunda función en su tierra natal

Ednita Nazario, conocida como “La diva de Ponce“, vendió en su totalidad la primera función de su concierto “Ednita Nazario En Directo: De Ponce para el Mundo” pautado el 22 de noviembre de este año en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns muestra de que su pueblo natal la ha estado esperando.

Como consecuencia, la producción abrió una nueva función el viernes 21 de noviembre en el mismo recinto y los boletos ya están a la venta en www.Ednita.com y www.pietix.com

“¡Me siento honrada y emocionada por el privilegio de ser profeta en mi tierra! ¡GRACIAS PONCE! ¡GRACIAS PUERTO RICO!”, expresó la intérprete desde Nueva York, donde se encuentra en entrevistas por su participación como La Gran Mariscal de Parada Puertorriqueña de Nueva Jersey.

Este concierto forma parte del magno cierre de su gira mundial “Amor/Desamor”.

La producción está a cargo de Icon Unlimited y José Dueño Entertainment, bajo la dirección creativa de Ednita Nazario y Lexter Leonardo.