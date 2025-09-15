Ednita Nazario dará concierto en el Juan “Pachín” Vicéns en Ponce

La cantante Ednita Nazario anunció su regreso a su ciudad natal, Ponce con un espectáculo memorable.

El próximo 22 de noviembre de 2025, el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns será el escenario de un evento histórico titulado: “Ednita Nazario en directo: De Ponce para el mundo”. Este concierto forma parte del cierre de su gira mundial “Amor/Desamor”.

Más que un concierto, será una celebración de música, identidad y orgullo donde la “Diva de Ponce” traerá al sur de la isla una producción única, con el montaje utilizado en el concierto que ofreció a casa llena en febrero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, adaptado al espacio del “Pachín”. La presentación en el Choliseo fue la número 22 en el recinto de Hato Rey.

Este espectáculo promete trascender generaciones, reuniendo a fanáticos de todas las edades en una velada cargada de energía, pasión y emociones inolvidables.

“Regresar a Ponce, mi tierra, mi raíz, es un sueño hecho realidad. Este concierto es un tributo a mi gente, a mi historia y al lugar donde todo comenzó”, expresó la cantante en declaraciones escritas.

uLa producción “Ednita Nazario en uirecto: De Ponce para el Mundo” representa un acontecimiento único en la historia musical de la ciudad. El evento no solo marca el regreso de una de las grandes figuras de la música en la isla, sino también un momento de unión cultural y de proyección internacional.

El evento es producido por Icon Unlimited y José Dueño Entertainment, bajo la dirección creativa de Ednita Nazario y Lexter Leonardo.