15 de septiembre de 2025
89°aguaceros
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ednita Nazario dará concierto en el Juan “Pachín” Vicéns en Ponce

La venta de boletos iniciará el viernes, 19 de septiembre

15 de septiembre de 2025 - 11:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante Ednita Nazario. (Stephanie Rojas)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La cantante Ednita Nazario anunció su regreso a su ciudad natal, Ponce con un espectáculo memorable.

El próximo 22 de noviembre de 2025, el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns será el escenario de un evento histórico titulado: “Ednita Nazario en directo: De Ponce para el mundo”. Este concierto forma parte del cierre de su gira mundial “Amor/Desamor”.

Más que un concierto, será una celebración de música, identidad y orgullo donde la “Diva de Ponce” traerá al sur de la isla una producción única, con el montaje utilizado en el concierto que ofreció a casa llena en febrero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, adaptado al espacio del “Pachín”. La presentación en el Choliseo fue la número 22 en el recinto de Hato Rey.

Este espectáculo promete trascender generaciones, reuniendo a fanáticos de todas las edades en una velada cargada de energía, pasión y emociones inolvidables.

“Regresar a Ponce, mi tierra, mi raíz, es un sueño hecho realidad. Este concierto es un tributo a mi gente, a mi historia y al lugar donde todo comenzó”, expresó la cantante en declaraciones escritas.

uLa producción “Ednita Nazario en uirecto: De Ponce para el Mundo” representa un acontecimiento único en la historia musical de la ciudad. El evento no solo marca el regreso de una de las grandes figuras de la música en la isla, sino también un momento de unión cultural y de proyección internacional.

El evento es producido por Icon Unlimited y José Dueño Entertainment, bajo la dirección creativa de Ednita Nazario y Lexter Leonardo.

Los boletos estarán disponibles desde el viernes, 19 de septiembre a las 10:00 a.m. a través de www.Ednita.com y www.pietix.com.

Ednita NazarioPonceConciertos
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
