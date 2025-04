La madurez también se canta: Ednita Nazario celebra su nuevo álbum siendo profeta en su propia tierra

“Creo que esperé bastante, y sí, hice otros conciertos, pero este tenía una particularidad que sentía en mi corazón, fue cuestión de intuición. Y cuando estábamos preparando el concierto ‘AmorDesamor’, desarrollamos el concierto y su contenido emotivo me parecía que era el momento para dejarlo como documento ya de otra forma, y hacer el ‘en directo’”, explicó antes de hablar sobre los retos que conlleva. “Estaba nerviosa, porque como era un solo show, era un riesgo que algo saliera mal, no había espacio para los errores… y al final del día todo quedó perfecto. Queríamos que fuera novedoso”, agregó orgullosa sobre el resultado.

“Muchísimo”, enfatizó. “La retroalimentación de esa energía influye muchísimo. No importa en las condiciones que uno está, esa vibra y conexión es bien especial. Es como electricidad, una vez me trepo en el escenario, se me olvida todo. Yo soy de las artistas que me entrego. Nada me hace más feliz que eso. El show es de ellos, estoy ahí para acompañarlos, es como un karaoke gigante”, afirmó.