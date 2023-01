Dentro de una semana, se llevará a cabo la ceremonia de premiación de los premios Grammy 2023, la cual se espera que cuente con una buena representación latina incluyendo al astro urbano puertorriqueño Bad Bunny, quien además de estar nominado, fue confirmado como uno de los artistas que cantará durante la transmisión de televisión.

Sin embargo, son muchas más las historias que se tejerán el próximo domingo, 5 de febrero, a partir de las 9:00 p.m. en la transmisión que se verá a través de Telemundo Puerto Rico, CBS y Paramount+.

A continuación encontrarás los datos más relevantes de los premios Grammy 2023 que te ayudarán a disfrutar de los mismos en la comodidad de tu hogar junto a familiares o amigos.

¿Qué artista tiene la mayor cantidad de nominaciones?

Gracias a su álbum “Renaissance”, la cantante Beyoncé fue nominada en nueve categorías en los premios Grammy 2023. Esto elevó el total de nominaciones en su carrera a la enorme cifra de 88, convirtiéndola en la artista más nominada en la historia de estos premios, empatada curiosamente con su esposo Jay-Z con el mismo número de nominaciones en la historia de estos importantes galardones.

A lo largo de los años, la cantante de “Halo” ha recogido 28 trofeos de los Grammy. Por ejemplo, en la ceremonia de 2021, se llevó para su casa los galardones de ‘Mejor interpretación de R&B’, ‘Mejor interpretación de rap’,’ Mejor canción de rap’ y ‘Mejor vídeo musical’, el último de los cuales compartió con su hija Blue Ivy, que ahora tiene 10 años.

Kendrick Lamar le sigue de cerca con ocho nominaciones, seguido por Adele y Brandi Carlile con siete nominaciones cada uno.

¿Cuántas nominaciones tiene Bad Bunny?

El dos veces ganador del Grammy, Bad Bunny está nominado en tres categorías: Álbum del año (“Un verano sin ti”); Mejor interpretación pop como solista (“Moscow Mule”); y Mejor álbum de música urbana (”Un verano sin ti).

¿Qué otros puertorriqueños están nominados este año?

El músico Miguel Zenón fue nominado en las categorías de Mejor composición instrumental, así como Mejor álbum de jazz latino. De la misma forma, Bad Bunny comparte nominación al Mejor Álbum de Música Urbana con sus compatriotas Rauw Alejandro, Daddy Yankee y Farruko.

Por otro lado, Marc Anthony, Víctor Manuelle y Tito Nieves son candidatos a llevarse el premio a “Best Tropical Latin Album”. Además de eso, el dramaturgo con raíces puertorriqueñas, Lin-Manuel Miranda, está nominado en las categorías de “Mejor grabación para audio libro, narración o lectura de cuento por su trabajo en “Aristotle and Dante Dive Into The Waters of the World” y “Mejor canción escrita para un medio visual por “We Don’t Talk About Bruno” de la película “Encanto”.

¿Qué otros latinos podrían ganar un Grammy?

Además de los puertorriqueños, también hay una larga lista de latinos e hispanoparlantes que aspiran a un Grammy. Entre estos están: la brasileña Anitta (Mejor artista nueva); la cubana Camila Cabello (Mejor canción de dúo por “Bam Bam” junto con Ed Sheeran); la chilena Melissa Aldana (Mejor solo improvisado de jazz); el cubano Arturo Sandoval (Mejor álbum latino de jazz); el mexicano Arturo O’Farrill (Mejor álbum latino de jazz); el panameño Danilo Pérez (Mejor álbum latino de jazz y Mejor composición instrumental); la brasileña Flora Purim (Mejor álbum latino de jazz); el panameño Rubén Blades (Mejor álbum pop latino); el cubano Paquito D’Rivera (Mejor composición instrumental); el colombiano Camilo (Mejor álbum pop latino); el colombiano Fonseca (Mejor álbum pop latino); el colombiano Sebastián Yatra (Mejor álbum pop latino); el colombiano Maluma (Mejor álbum de música urbana); el uruguayo Jorge Drexler (Mejor álbum de rock o alternativo); la chilena Mon Laferte (Mejor álbum de rock o alternativo); la guatemalteca Gaby Moreno (Mejor álbum de rock o alternativo); el cubano Cimafunk (Mejor álbum de rock o alternativo); el argentino Fito Páez (Mejor álbum de rock o alternativo); la española Rosalía (Mejor álbum de rock o alternativo y mejor película musical); y los mexicanos Chiquis, Natalia Lafourcade, Los Tigres Del Norte, Christian Nodal y Marco Antonio Solís (Mejor álbum de música regional mexicana).

¿Quién recibirá el premio Grammy Lifetime Achievement Award 2023?

Nirvana, The Supremes, Bobby McFerrin, Nile Rodgers, Ann Wilson y Nancy Wilson de Heart, Ma Rainey y Slick Rick “The Ruler” ganarán el gramófono dorado por sus contribuciones a la industria de la música.

¿Quién actuará en los Grammy 2023?

Entre los artistas que ya fueron confirmados para presentarse durante la transmisión de los premios Grammy del 2023 incluye a Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras y Sam Smith.

¿Cómo puedo ver los Grammy 2023?

Los Grammy 2023 se pueden ver a las 9:00 p.m. del domingo, 5 de febrero, en CBS Television Network y en Paramount+. En Puerto Rico se podrán ver a través de Telemundo.

¿Quién será el anfitrión de los Grammy 2023?

El presentador y comediante sudafricano Trevor Noah será el anfitrión de la ceremonia de premiación de los premios Grammy 2023 por tercer año consecutivo.

¿Cómo funciona la votación para los Grammy 2023?

La votación de la primera ronda comenzó el 13 de octubre, un proceso que continuó hasta el 23 de octubre de 2022. Las nominaciones a los Grammy 2023 se anunciaron el 15 de noviembre; la votación de la ronda final se llevó a cabo en un periodo entre el 14 de diciembre de 2022 y el 4 de enero de 2023.

¿Cuáles son las nuevas categorías en los Grammy 2023?

La Academia de la Grabación anunció cinco nuevas categorías de premios Grammy que se otorgarán en 2023, incluido el compositor del año (no clásico) y la mejor banda sonora para videojuegos, entre otras categorías nuevas y cambios. Además, se otorgará un nuevo Premio al Mérito Especial a la Mejor Canción para el Cambio Social.

¿Cuál es la diferencia entre los Grammy y los Latin Grammy?

Cabe destacar que los premios Grammy son una distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos para dar reconocimiento a un logro especialmente destacado en la música anglosajona o en el mercado musical estadounidense.

En esa línea, desde el año 2000, debido a la creciente importancia del mercado y de la producción musical en el ámbito de América Latina y entre la población hispana de los Estados Unidos, se celebra la entrega de los premios Latin Grammy.

¿Qué otros puertorriqueños han sido nominados anteriormente a las categorías más importantes de los Grammy?

Históricamente, no han sido muchos los latinos nominados en las categorías más importantes de los principales premios de la música en Estados Unidos, por lo que son muy pocas las producciones en otro idioma que no sea el inglés en estar nominada.

Por ejemplo, en el 2018, los puertorriqueños Daddy Yankee y Luis Fonsi fueron nominados en las categorías de Grabación y Canción del Año, por el tema “Despacito”, que grabaron junto a Justin Bieber y que contaba con letra en español y en inglés.

De igual manera, el puertorriqueño Ricky Martin estuvo nominado dentro de la categoría Grabación del Año en el 2000 por su tema “Livin’ La Vida Loca”, también una mezcla de español e inglés en su letra. Por esa misma canción, el cantautor puertorriqueño Robi Rosa tuvo una nominación dentro de la categoría de Canción del Año.

De la misma forma, la producción de música acústica “Feliciano!”, del puertorriqueño José Feliciano, fue nominada en el 1969 dentro de la categoría de Álbum del Año.