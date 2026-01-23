“Hace tiempo que esto dejó de ser trabajo”: así Gustavo Laureano celebra sus 30 años en la música

Para el cantautor Gustavo Laureano hace muchos años cantar y componer dejó de ser su trabajo, puesto que elegir su pasión no le pesa a nivel laboral.

Se dice que uno debe trabajar en algo que le guste y así nunca sentirás que trabajas. Es así como se siente el vocalista al celebrar sus 30 años de trayectoria con el grupo La Secta AllStar y en su carrera como solista.

Laureano asegura que a él y a los músicos le pagan por llegar al lugar y no por tocar, esa ejecución en la escena del rock en español la realizan con mucho amor y naturalidad, por lo que no lo ve como un trabajo.

“Para mí hace tiempo que esto no es trabajar. Voy a las tarimas y yo me siento en familia. La música es lo que he hecho todos estos años y vivo agradecido de hacerlo sin sentir que es trabajo. Ver la gente gozando, verlos con alegría para mí es suficiente. Ver gente que conozco desde que empecé en esto, que incluso son abuelos y que sus hijos también han crecido con la música, me hace sentirme en ese entorno familiar. Me pasa en cada tarima que voy. Por eso es que digo que esto dejó de ser trabajo, nos pagan realmente por llegar”, afirmó la voz de “Dame lo que quieras”.

Laureano en su carrera como solista se mantiene activo con una agenda llena de presentaciones casi todos los fines de semana en diferentes partes de Puerto Rico. También lo hace con el proyecto La Secta AllStar.

El cantante y compositor, precisamente, se prepara para celebrar en grande las tres décadas en la escena del rock en español con un concierto el sábado, 21 de marzo de 2026, en Vivo Beach Club en Isla Verde, Carolina. Con su distintiva voz se propone armar un concierto con formato de party con el que repasará su historia musical. El rockero adelantó que será “un grandioso party con sorpresas”.

“Celebrar 30 años de música es algo que no hubiese imaginado porque cuando empecé con la banda fueron años duros. Primero en Miami y no fue hasta que llegamos a Puerto Rico que comenzamos a sonar. Hay mucha historia, y nosotros tuvimos la gracia de vivir en la era gloriosa del rock en español en Puerto Rico y hoy gracias a Dios y a la aceptación de la gente, seguimos junto a otros grupos como Fiel a La Vega y Circo que hemos seguido activos. Nosotros después de ‘La Locura Automática’ nos convertimos en un grupo popular que tocamos en fiestas patronales, fiestas privadas, festivales... nos empezaron a llamar y gracias a la gente no me han dejado de llamar”, mencionó el intérprete que es abuelo de un niño de tres que lo tiene “derretido de amor”.

Éxitos tales como “Bombón de azúcar”, “La Locura Automática”, “Aniquila”, “Dame lo que Quieras”, “Déjalos que hablen”, “Se acabó el amor”, “Laberinto”, “Caído”, “Corazón”, “Asesino” y “Enamorado” serán parte de su repertorio musical en el show en Isla Verde.

Un dato curioso en la carrera de Laureano es que su primera oportunidad como compositor trascendió cuando le presentó a Robi Draco en Miami el tema “Bombón de Azúcar” y Ricky Martin lo incluyó en su primera producción discográfica. Esto lo llevó a colaborar con otros artistas y a consolidarse como autor respetado dentro y fuera del país.

En su caminar de la composición para otros artistas de diferentes géneros figuran: RaiNao con “Hiato”, Ricky Martin con “Bombón de Azúcar”, Ednita Nazario con “Corazón”, Obie Bermúdez con “Me Ciego”, Wilkins con “Sobra corazón” y Wisin y Yandel, “Llora Mi Corazón”, entre otros, artistas.

Sigue inspirado

El también músico promociona su nuevo sencillo “Corazones rotos” que pronto saldrá al mercado. El tema de su autoría, trata de que un chico que le dice a una chica que él conoce su dolor sobre el desamor y lo mucho que la han herido porque lo ha vivido. El joven le explica a la chica que no es que ellos sean malas personas, sino que son diferentes.

“Somos corazones rotos que juntos vamos sanando poco a poco”, es parte del tema. El mensaje de la canción va dirigido a que sin importar las heridas que se cargue, de alguna manera, hay que procurar ser feliz aun cuando se tiene el corazón roto por amor.

“Me encanta componer y eso lo voy a seguir haciendo mientras tenga un peso para hacerlo. Las canciones flotan y son algunas las que se quedan. Ahora hago canciones porque quiero decir algo. No estoy todo el tiempo escribiendo lo hago cuando realmente llega esa inspiración”, puntualizó el cantautor.