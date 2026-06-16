Hermes Croatto explora su herencia italiana en “Raíces en mi memoria”

El cantautor puertorriqueño Hermes Croatto lanzó “Raíces en mi memoria”, una de las canciones que asegura es de las más personales de su trayectoria artística.

Inspirada en la historia de su abuelo paterno, Narciso Croatto, la pieza surge de un proceso de búsqueda y reconexión con sus raíces italianas. La canción, contó, rinde homenaje a su abuelo, quien luchó por su familia y su patria durante la Segunda Guerra Mundial en la región italiana de Friuli Venezia Giulia, y cuya historia hizo posible el camino que eventualmente llevó a la familia Croatto al continente americano.

“Con el paso de los años sentí la necesidad de conocer más profundamente mis raíces y entender las historias que hicieron posible que hoy yo esté aquí. Esta canción nace de esa búsqueda. Quise honrar a mi abuelo Narciso, pero también dejarles a mis hijos una forma de conocer su historia y sentirse orgullosos de ella”, expresó Hermes Croatto.

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“Raíces en mi memoria” también se convirtió en un proyecto profundamente familiar en el estudio. La canción fue producida por Ale Croatto, sobrino de Hermes, convirtiendo el proceso creativo en una oportunidad para compartir historias, revivir recuerdos y profundizar juntos en el legado de la familia Croatto.

“Trabajar esta canción junto a Ale fue algo muy especial. Más allá de la música, fue una oportunidad para conversar sobre nuestra historia, recordar a nuestros abuelos y conectar con nuestras raíces desde otro lugar. También fue hermoso compartir este proceso con nuestros primos en Italia y Uruguay, descubrir historias que no conocíamos y sentir que, aunque estamos en distintos países, seguimos unidos por una misma memoria”, añadió el artista.

La canción incorpora la décima y elementos tradicionales del folclor boricua, mientras dialoga con sonoridades características de la música popular italiana.

Uno de los elementos más distintivos de la producción fue la decisión de reinterpretar sonidos italianos a través de instrumentos puertorriqueños. En lugar de utilizar la mandolina italiana tradicional, el cuatrista puertorriqueño José Eduardo Santana recreó esos matices musicales utilizando el cuatro y la bordonúa, logrando un diálogo natural entre ambas tradiciones. A esto se suman la flauta y el tambor pastoril, instrumentos vinculados al folclor italiano, creando un encuentro orgánico entre las culturas que forman parte de la historia familiar de Hermes.

Hermes Croatto y Narciso Croatto. (Suministrada)

“Para mí era importante que esta canción honrara mis raíces italianas, pero desde quien soy: un puertorriqueño orgulloso de su cultura. Quise que el folklore puertorriqueño estuviera presente en cada nota, porque mi historia familiar y mi identidad puertorriqueña no son cosas separadas; son parte de la misma historia”, añadió el artista.

Con este lanzamiento, Croatto continúa su compromiso de expandir los horizontes de la música folklórica puertorriqueña, integrando nuevas influencias y narrativas que mantienen viva la tradición mientras dialogan con el presente.