Hospitalizado Alfonso Vélez “El Fuá” en Mayagüez

El cantante y compositor puertorriqueño, Alfonso Vélez,“El Fuá” se encuentra hospitalizado en el Hospital Perea en Mayagüez tras presentar complicaciones de salud por un broncoespasmo en su pulmón derecho, según confirmó su hija, la periodista Azyadeth Vélez Candelario en un mensaje en las redes sociales.

El autor de los clásicos navideños como “Wepa, Wepa, Wepa”, “La luz”, (la popularmente nombra “El Fua”) y “A quién no le gusta eso””, entre otras, se encuentra bajo el cuidado del hematólogo oncólogo Sifredo Acarón, quien ordenó su hospitalización, a sus 86 años para poder estabilizar su estado de salud.

“Lamentablemente, como ya se dio a conocer, Papi Alfonso Velez Fua fue admitido en el Hospital Perea de Mayagüez, esto tras presentar un cuadro complicado de broncoespamo en su pulmón derecho. Su hematólogo oncólogo, doctor Sifredo Acarón, es quien tiene a cargo su cuidado médico y quien ordenó su hospitalización, también por la edad de Papi", reza el mensaje publicado por Vélez Candelario.

PUBLICIDAD

“El Jibaro de Añasco” creador de temas que nutren desde la década de 1970 el pentagrama navideño de Puerto Rico fue uno de los artistas invitados en la casita de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El compositor estuvo en la octava función de los conciertos de la residencia del intérprete Bad Bunny en el Choliseo. (Ramon "Tonito" Zayas)

Su hija agradeció la solidaridad, solicitó privacidad y oraciones para su padre durante este percance de salud

“Tanto Mami, mis hijos, Tito y Fanny, como yo estamos muy agradecidos con todos sus mensajes y llamadas. Sin embargo, para nuestra tranquilidad y la de él, les suplicamos, por favor, que respeten la privacidad que estos momentos ameritan y que, preferiblemente, se unan a nosotros a través de la oración porque sabemos que las oraciones son escuchadas. Nosotros tenemos la certeza que hay Fua para rato y que su luz va a seguir prendida por mucho tiempo. Les apreciamos muchísimo. ¡Gracias a todos!“, puntualizó Vélez Candelario en su escrito.

El cantante natural de Añasco, nació en el 1939 y a los 13 años incursionó en la música. En su quehacer musical cuenta con sobre 36 producciones de estudio. Fue en el 1973 cuando lanzó “La Luz” convirtiéndose en un éxito de la temporada navideña. La jocosa estrofa que dice “y venía la brisa, y fua, y me la apagaba”, rebautizó al cantante dándole un nuevo segundo apellido, Alfonso Vélez, “El Fuá”.

Para el cantautor su éxito más sonado, según la Fundación Nacional para la Cultura Popular es “Wepa, Wepa, Wepa” al que también se le nombra “El Jolgorio”.