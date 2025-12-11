Indignados con la canción “No dejen que cante el gago” de Víctor Manuelle
La Alianza Puertorriqueña de Tartamudez y Tartajeo describió el tema como un “un retroceso cultural”
11 de diciembre de 2025 - 2:40 PM
La canción “No dejen que cante el gago”, popularizada en el ámbito de la salsa y la música navideña puertorriqueña por artistas como Víctor Manuelle, es un ejemplo paradigmático de cómo las expresiones culturales, arraigadas en la tradición y el humor local, pueden ser objeto de controversia en un mundo cada vez más consciente del lenguaje inclusivo. Si bien para muchos es un tema festivo y jocoso, para otros, especialmente para la Alianza Puertorriqueña de Tartamudez, la letra contiene una lírica estigmatizante que perpetúa estereotipos hacia las personas con trastornos del habla.
En entrevista con el programa “Directo & sin filtro” de ABC Puerto Rico, la directora de la Alianza Puertorriqueña de Tartamudez y Tartajeo (APPTA), la doctora Edna J. Carlo, se expresó sobre la canción del cantante isabelino, donde también participa el actor Jasond Calderón con el papel del tartamudo.
“¿Te burlarías de una persona con dificultades de movilidad? ¿Te reirías de una persona con problemas cognitivos? ¿Usarías tus plataformas para ‘inocentemente’ hacer reír a otros de las dificultades de un ser humano que no tiene la misma plataforma ni los recursos para defenderse?”, comenzó Carlo.
“No dejen que cante el gago”, según la directora, es “un retroceso cultural que refuerza precisamente los comportamientos discriminatorios que estamos trabajando arduamente por erradicar. Envía el mensaje de que está bien burlarse, está bien excluir, y está bien preferir el silencio o la evasión sobre la autenticidad”.
La comunidad de personas con tartamudez y sus defensores, de igual manera, hicieron un llamado a la reflexión sobre el uso del lenguaje en las plataformas públicas y en la música. Juntos, exigieron que se eviten los estigmas dolorosos asociados a su condición.
Carlo, asimismo, explicó que la tartamudez es una condición que no se cura, pero se maneja. Hasta el momento, Víctor Manuelle, quien presentó la canción como un tema “alegre y jocoso”, no se ha expresado sobre la controversia.
