Indignados con la canción “No dejen que cante el gago” de Víctor Manuelle

1 / 11 Así se vivió la emotiva décima edición de "Camina por tu héroe" junto a Víctor Manuelle

A una década de su realización, la Fundación De Frente al Alzheimer llevó a cabo con gran éxito esta edición, celebrada por segundo año consecutivo en el Coliseo José “Buga” Abreu de Isabela.

Suministrada