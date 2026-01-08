Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Informan sobre exequias de Gertrudis “Gigi” Maldonado, de la Tuna de Cayey

El pasado 5 de enero falleció esta destacada mandolinista que estuvo por más de 50 años en la legendaria agrupación

8 de enero de 2026 - 3:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gertrudis "Gigi" Maldonado formó parte de la legendaria Tuna de Cayey con apenas 13 años y siempre sirvió con alegría y amor por la cultura puertorriqueña y, en especial, las manifestaciones originarias de su ciudad. (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La partida física de la psicóloga, líder comunitaria y presidenta de la Tuna de Cayey, Gertrudis “Gigi” Maldonado, quien falleció el pasado lunes, 5 de enero, deja una huella imborrable no solo como mandolinista de la destacada agrupación por más de 50 años, sino también por su trayectoria como profesora en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey, entre otras funciones, por más de dos décadas.

A través de las redes sociales se notificaron los detalles de sus exequias para quienes quieran acompañar a su familia. El velatorio está pautado para el lunes, 12 de enero de 2026 desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en la funeraria El Jardín del Éden, en el pueblo de Cayey.

Mientras que el sepelio será el martes, 13 de enero de 2026 a las 11:30 de la mañana en el cementerio municipal “viejo” de Cayey. Así lo destacó su hermano Jorge Maldonado Ríos, a través de su cuenta en Facebook.

Por otro lado, la institución universitaria en la que laboró, lamentó profundamente su fallecimiento.

“Más allá de ser una excelente profesora y una servidora comprometida con el bienestar estudiantil, vivió con pasión otra de sus grandes vocaciones: la música. Por más de cincuenta años fue baluarte y pieza angular de una de las agrupaciones musicales más importantes de Puerto Rico, la Tuna de Cayey. A través de su adorada mandolina, puso a cantar y a bailar a generaciones, llevando alegría y cultura dentro y fuera de nuestra Isla”, publicó la UPR de Cayey.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, en especial a su hermano y a su sobrino, quienes fueron su pilar en estos últimos años. Su legado humano, académico y cultural permanecerá vivo en la memoria de nuestra comunidad universitaria”, comunicó.

