Jay Wheeler confirma su conversión: “Estoy en mi proceso de transformación con Dios”

A principios de septiembre de 2024, el cantante de música urbana José Ángel López Martínez, mejor conocido como Jay Wheeler, sufrió un aparatoso accidente de tránsito en una carretera de Orlando, Florida, que puso su vida en peligro. Tras salir ileso del infortunio, el exponente tomó una decisión que marcó un antes y un después en todos los aspectos.

A solo días para el lanzamiento de la producción “Girasoles”, el compositor de 30 años conversó con El Nuevo Día sobre su nuevo estilo de vida. Precisamente, el proyecto musical, que estrenará el 21 de marzo, supone una celebración a este período.

“Yo me convertí ya al Señor, lo que pasa es que estoy en mi proceso de transformación con Dios. Tranquilo, estoy viviendo la vida, fluyendo, feliz con Dios, de la mejor manera que se puede vivir porque tú no tienes que entregarte al Señor y mañana predicar, tú tienes que entregarte al Señor y vivir la vida como Dios quiere que la vivas, y yo estoy viviendo así, tranquilo, en paz, como Él quiere, con el tiempo, buscando de Él, yendo a la iglesia, haciendo todas las cosas que tengo que hacer para tener una buena relación con Él. Todo lo que estoy haciendo, y obviamente, donde quiera que pueda, pues, resalto su nombre y resalto que Él está aquí y que Él nos ama a todos”, dijo “La Voz Favorita”.

Ante esto, el también productor musical y bailarín describió el ambiente de regocijo que invade al resto de su familia. Según el artista, todos los componentes de su clan comparten la misma fe.

“Están felices, como si me hubiera ganado un Grammy. Eso influye también en el hecho de que mi esposa (Zhamira Zambrano) siempre ha creído en Dios y todo, pero ahora también ella lo busca más y creo que también la influencia de nuestra hija. Queremos darle un buen ejemplo y no estamos diciendo que sin Dios no le podemos dar un buen ejemplo, pero está bien difícil, con Dios es mucho más fácil. Él hace el camino mucho más bonito y más fácil, y aunque te caigas y te tropieces, y pareciera que es difícil, Dios siempre busca la forma de acomodar las cosas de una manera rara, pero las acomoda perfectamente”, sotuvo.

Quien debutó como cantante en el 2016 con el tema “Ahora estoy mejor” aclaró que está consciente de que su hija Aiunii crecerá y tendrá su identidad propia. De igual modo, reafirmó su compromiso de inculcarle buenos valores para que sea una mujer de bien en el futuro.

“Eso es lo que quiero para ella porque es lo que yo viví cuando niño. Los valores que yo tengo, lo respetuoso que yo soy, es porque mi mamá me enseñó a ir a la iglesia, a tenerle temor a Dios, y quiero que mi hija no viva igual que yo, no tiene que ser igual que yo, pero que por lo menos tenga el 90% de mis valores, que yo sé que a la gente le gusta como yo soy”, subrayó.

“Girasoles”

Fundamentado en el “viaje emocional” que embarcó hace seis meses, el intérprete de “Dícelo” produjo “Girasoles”. El trabajo, compuesto de 15 canciones, además supone un homenaje a las cosas más importantes de su vida como su familia, su mamá, su esposa, su hija, su conexión con Dios y las experiencias vividas durante el último año.

“Lo que van a escuchar es la temporada en la que yo me encuentro ahora mismo, que es una temporada madura, una temporada donde soy padre, una temporada donde el amor como que está más resaltado que en otro momento, porque obviamente para tú tener un hijo y tener una familia, o estar creando una familia como la que estamos haciendo mi esposa y yo con mi hija, tienes que tener el amor súper resaltado, tiene que estar súper fuerte dentro de ti, en tu casa, afuera, tiene que notarse, y no por obligación, sino porque es lo que más le hace falta a un niño, amor, en realidad. Tú le puedes dar comida y todo, y eso está bien, porque eso es importante, claro, pero a un niño le hace falta amor, le hace falta sentir amor, que lo hagas reír, que le des cariño. Eso es lo que demuestra este disco, esa temporada de amor”, adelantó.

Los fans de López Martínez conocen muy bien lo que representan los girasoles en su historia artística. Por eso, no es de extrañar que haya elegido el nombre de la flor para su séptimo disco de estudio.

El girasol fue la primera flor que Jay Wheeler le regaló a Zambrano en su primera cita. Luego, en el 2022, le dedicó la canción “Lugar seguro” donde expresó que “los girasoles no tenían sentido, pero ya lo tienen desde que nos vemos”.

Todos de seguro recuerdan cuando el exponente urbano comprometió a la venezolana en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en octubre de 2022. “La decoración fue de girasoles. Los girasoles siempre han tenido ese significado bonito para nosotros, entonces los fanáticos lo identificaron y dijeron, ‘ah, girasoles’. Entonces me empezaron a regalar girasoles y yo le dije a mi equipo de trabajo, yo quisiera regalarles girasoles a todo el mundo, pero es imposible y esta es mi forma de regalarles girasoles para atrás”, dijo respecto al álbum que estará representado musicalmente en 3 fases: 1. “Siembra la semilla”, 2. “Crecimiento/Florecer” y 3. “Madurez, tal como el proceso de crecimiento de un girasol”.

“Nada mejor” que ser papá

El nacimiento de su primogénita trajo consigo un nuevo semblante para el intérprete. Sus ojos irradian un brillo especial con tan solo mencionar el nombre de la pequeña.

López Martínez, de igual manera, exteriorizó que Aiunii ha sido una fuente de inspiración desde que llegó al mundo. Esto se verá reflejado en “Girasoles”.

“Literalmente, mi intro es un poema y lo escribió mi ‘role manager’ que está ahí, y él dice, ‘Aiunii, gracias, ahora tengo mucho más inspiración’. Y es porque desde que está mi hija en mi vida me he imaginado un sinnúmero de cosas del futuro que pueden o no pasar, y me ayuda, me ayuda a escribir música, me ayuda porque quiero que cuando ella escuche mis canciones entienda que si está pasando por algo, yo también lo pasé”, comentó el multigalardonado quien aseguró que en la paternidad le va “increíble. Nada mejor que eso”.