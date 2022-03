La estrella del espectáculo Jennifer López fue reconocida anoche por su prolífica carrera en los iHeartRadio Music Awards 2022. La cantante de origen puertorriqueño recibió con emoción el Icon Award, otorgado por su impacto en el cine, la música y la televisión después de más de tres décadas.

Con premio en mano, la “diva del Bronx” se lo dedicó al público, el que, según expresó, le permite seguir adelante haciendo lo que más le gusta. Entre los presentes estaba su hija Emme, la melliza nacida fruto de su matrimonio con Marc Anthony, y su novio Ben Affleck, así como el hijo del actor, Samuel, nacido de su matrimonio con Jennifer Garner.

Luego de unos visuales que resumían parte de lo que ha sido su trayectoria, López se pronunció en un emotivo discurso de aceptación en el que agradeció a los fanáticos por ayudarla a vivir una vida más allá de sus sueños más salvajes para “una niña que crece en el Bronx”.

“Puedo hacer lo que más amo en la vida y esa es la bendición más maravillosa”, dijo la protagonista de “Marry Me”, en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, donde se realizó el evento.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando LL Cool J presentó a López y Affleck, con quien sostiene una relación amorosa, se emocionó al verla subir al escenario, sin dejar de de mirarla. De igual forma, el público la aplaudió de pie luego de su presentación donde apareció con un mensaje que leía “igualdad” e interpretara un poco de “On my way” de su última comedia romántica, seguido del tema “Get Right”, que lanzó por primera vez en 2005.

“Aprecio mucho esto, mucho, mucho”, comenzó diciendo en su discurso, para continuar: “Ojalá pudiera decirles que los premios son lo más importante para mí, pero eso no es cierto. ¡Y no creas que no aprecio las cosas brillantes y relucientes, porque lo hago! Pero no es lo que más me importa. Realmente lo hago por ustedes”, expresó.

La cantante y actriz manifestó estar feliz por seguir haciendo lo que más le apasiona después de tantos años de carrera: “Gracias a ustedes puedo hacer lo que más amo en la vida y esa es la bendición más maravillosa. Es un regalo que me dan y solo quiero decirles gracias. Gracias a todos los que vienen a un espectáculo, los que escuchan una canción, ven una película y me siguen. Ustedes me dan la oportunidad de vivir una vida que ni siquiera podía imaginar que se haría realidad cuando era una niña cuando me criaba en el Bronx. ¡Estoy temblando! Y siempre estaré agradecido con todos y cada uno de ustedes por eso”.

“Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por creer en mí cuando otras personas no lo hicieron, incluso cuando yo no lo hice”, agregó antes de decirles a los fanáticos: “Apenas estoy comenzando”, concluyó, seguido de repetir en varias ocasiones: “los amo”.

La actuación de la cantante de 52 años sobre el escenario incluyó los “looks” más icónicos de sus últimos 25 años de carrara.