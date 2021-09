Luego de 15 meses sin lanzar nada nuevo al mercado, la cantautora puertorriqueña Kany García finalmente estrena este miércoles un nuevo sencillo en promoción, titulado “DPM (De Pxta Madre)”. El tema, que invita a salir de las relaciones tóxicas y disfrutar la vida, brinda un mensaje de empoderamiento, de dejar atrás todo lo malo, y pasarla bien.

La canción, de la autoría de Kany, en colaboración con los músicos venezolanos Servando Primera y Yasmil Marrufo, y el ingeniero y productor colombiano Richi López, se aleja de la onda nostálgica y se adentra en un espíritu más festivo, donde la cantautora invita a sacudirse de las malas vibras y “optar por uno mismo”.

“Me siento súper feliz de regresar y empezar a lanzar música que me pone de buen humor”, dijo la vocalista este martes en entrevista por vídeo llamada desde su residencia en Miami.

“El hecho de vivir estos últimos tiempos sin tener contacto con la gente, hace que de alguna manera el estado anímico sea medio tristón y me negaba a lanzar música que me llevara hacia eso. Todo lo contrario, tengo mucha necesidad de hacer canciones que me pongan de buen humor. Tengo demasiada exposición a todo lo que están siendo noticias globales que son complicadas, que son caóticas, estamos viviendo momentos muy duros, como para yo sentirme como cantautora de irme por una línea nostálgica, todo lo contrario”, agregó sobre este nuevo sencillo que estrena acompañado de un vídeo musical el cual filmó en el parque Virginia Key Beach de Miami bajo la dirección de Andrés Ibáñez para Rockanfella, Inc.

El visual establece que es posible dejar atrás una mala relación (sea amorosa o de amistad) a cualquier edad, y podemos ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Preparando comidas y bebidas deliciosas, y encantándonos con su personalidad, la artista invita a una reunión para toda la gente que quiere retomar su vida y su felicidad.

“Qué bueno cuando uno limpia la casa y uno empieza a cambiar el semblante, el estado de ánimo. Relaciones súper tóxicas que cuando sales de ellas dices, ‘por qué me demoré tanto de salir de ahí’. Amistades que tú dices, ‘este tipo me restaba cada vez que estaba con él, era una energía o una vibra que no sacaba lo mejor de mí y desde que esta persona no está en mi vida he decidido compartir con personas que me suman’. Un poco de ahí las siglas de DMP, que es de pxta madre, de lo bien que uno se la pasa cuando uno está camino hacia uno mismo. Cuando uno opta por uno, cuando el líder del proyecto de vida eres tú y no son los demás. Es una canción que te pone muy de buenas y es lo que me hacía falta en este momento”, abundó sobre este nuevo sencillo que formará parte de una nueva producción discográfica en la que trabaja y que saldrá al mercado antes del verano del 2022.

Kany García señaló que, como muchas personas, ella también ha tenido que tomar la decisión de despedirse de amistades que no le convenían, o que sencillamente, el camino los fue separando. Relató que la primera vez que tomó esa decisión fue a los 18 años, cuando se dio cuenta que había una amiga que no le sumaba. Recordó que al inicio no sabía cómo cortar y su padre le aconsejó que se fuera separando poco a poco. A medida que han pasado los años, la artista es mucho más selectiva con sus amistades y sobre todo ahora, en plena pandemia, cuando solo se puede estar con personas de la más íntima confianza.

“Ese fue un ejercicio para toda mi vida, de mirar quiénes son los que me rodean y que sean personas que apuesten a una mejor Kany García. Evidentemente la pandemia nos ha hecho cerrar mucho más ese círculo… Hoy en día tenemos que optar por un círculo de extrema confianza a sabiendas que exponemos a nuestros familiares, a todo el mundo, cada vez que compartíamos con alguien y hoy más que nunca esta canción va como anillo al dedo a que me vaya siempre espectacularmente bien porque estoy compartiendo con personas que aportan hacia eso”, agregó.

Recibe mensajes de odio

Hablando precisamente sobre la pandemia, Kany García ha sido muy vocal a la hora de aconsejar a la población a que se vacuna contra el Covid-19. De hecho, el año pasado participó de una versión del tema “Color esperanza”, del argentino Diego Torres, a favor de la Organización Panamericana de la Salud y sus esfuerzos contra la pandemia.

Pero su petición no ha sido bien recibida por todo el público. La cantautora confesó que desde la primera publicación que hizo en sus redes sociales a favor de la vacunación han sido muchos los mensajes de odio. Ella, sin embargo, ha continuado “desde el respeto y el amor”, compartiendo el mensaje.

“Muchas de estas personas son activistas de odio que me escriben cosas como que me dedique mejor a cantar, de que no me dedique a dar mis opiniones, pero qué bonito es yo saber que yo tengo una plataforma que me siguen en Instagram más de un millón de personas, y qué bien que por medio de mi plataforma puedo ayudar y visibilizar tantas cosas… Me voy a traer mi aguacero encima, pero creo que vale la pena. Estamos hablando de vida”, expresó. “Sigo y seguiré hasta que muera siendo terca y utilizando el micrófono para causas sociales que son importantes”, agregó.

Nueva gira

Velando precisamente por todos los protocolos de seguridad contra el temido virus, Kany García inicia este miércoles su gira musical por 11 ciudades de Estados Unidos, siendo la primera parada en Atlanta. Aunque admitió que siente un poco de temor por toda la situación de salud, dijo que las ganas de subir al escenario son mayores y que todo el equipo ha tomado estrictas medidas, entre ellas, que el público asistente esté vacunado.

Luego de que finalice esta gira, la cantautora se preparará para lo que será su gran concierto en Puerto Rico, a celebrarse el 28 y 29 de enero en el Coliseo de Puerto Rico. En esta celebración, en la que interpretará en vivo su pasado álbum “Mesa para dos” (2020), contará con varios artistas invitados, entre otras sorpresas. Este concierto abriría lo que es la gira de la artista por Latinoamérica. Servirá además de preámbulo para el lanzamiento de su nuevo álbum que espera lanzar antes de verano del 2022, donde contará con un sonido más moderno, pero sin abandonar ese sello y esencia que la distingue.