Karol G transmitirá el último concierto de su gira “Mañana será bonito” por YouTube

La colombiana, que presentó el año pasado su último álbum, “Mañana será bonito”, y desde entonces ha actuado en estadios de todo el mundo, incluida su natal Medellín, pidió “celebrar” este concierto “por todo lo alto” y dio las gracias a sus fans: “por hacer parte de este viaje que sin mentir, me ha regalado LOS MOMENTOS MÁS INCREÍBLES E INOLVIDABLES DE MI VIDA!”

”Empecé muchas veces este mensaje y sólo se me hace un nudo en la garganta que no me deja expresar los sentimientos encontrados que tengo por dentro. Ha llegado el momento de cerrar un capítulo inolvidable en nuestras vidas”, apuntó la cantante de “Tusa” y “Amargura”.