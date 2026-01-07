Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La banda boricua de rock Moths abrirá el concierto de Avenged Sevenfold en la isla

Su reciente producción discográfica, “Septem”, llegará al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

7 de enero de 2026 - 2:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La banda de rock boricua Moths empezó su carrera con el pie derecho. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La banda boricua Moths será a la encargada de abrir el concierto de la famosa agrupación de rock Avenged Sevenfold este próximo miércoles, 14 de enero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

RELACIONADAS

Avenged Sevenfold llegará a la isla con su gira mundial “Life Is But A Dream…”. Formada en 1999, la agrupación ha vendido sobre 12 millones de álbumes a nivel global, ha colocado consecutivamente dos álbumes en la posición No. 1 de la lista de “Billboard’s Top 200 Albums”. Asimismo, ha acumulado sobre un billón de vistas en los videos y en Spotify, además de múltiples sencillos No. 1 en la radio. Los boricuas disfrutarán de un espectáculo energizante y lleno de éxitos.

Por su parte, la banda boricua empezó su carrera con el pie derecho. Ya tienen tres álbumes de estudio, su música ha cautivado a miles en y fuera de Puerto Rico. Por otro lado, medios especializados han reseñado favorablemente sus discos y presentaciones catalogándola como una de las más prometedoras dentro del metal progresivo.

Su reciente producción discográfica, “Septem”, retumbará en el Coliseo de Puerto Rico el próximo miércoles cuando suba al escenario para deleitar a todos los seguidores del rock en la isla. Aún quedan boletos para este concierto producido por José Dueño en ticketera.com.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Entretenimiento
