La banda boricua de rock Moths abrirá el concierto de Avenged Sevenfold en la isla

Avenged Sevenfold llegará a la isla con su gira mundial “Life Is But A Dream…”. Formada en 1999, la agrupación ha vendido sobre 12 millones de álbumes a nivel global, ha colocado consecutivamente dos álbumes en la posición No. 1 de la lista de “Billboard’s Top 200 Albums”. Asimismo, ha acumulado sobre un billón de vistas en los videos y en Spotify, además de múltiples sencillos No. 1 en la radio. Los boricuas disfrutarán de un espectáculo energizante y lleno de éxitos.

Por su parte, la banda boricua empezó su carrera con el pie derecho. Ya tienen tres álbumes de estudio, su música ha cautivado a miles en y fuera de Puerto Rico. Por otro lado, medios especializados han reseñado favorablemente sus discos y presentaciones catalogándola como una de las más prometedoras dentro del metal progresivo.

