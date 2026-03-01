La banda Rodantes estrena “Otro amanecer”, un llamado a luchar con el corazón como brújula

En lo que marca un nuevo ciclo creativo para la banda Rodantes, el pasado jueves 26 de febrero estrenaron el sencillo “Otro amanecer”, un canto a la necesidad de enfrentar los días desde la empatía y desde todo aquello que, como seres humanos, nos une.

“En ‘Otro amanecer’ planteamos que lucha sin amor, es como una vida sin humanidad”, explica Tito Auger, integrante de la agrupación y compositor del tema. “Las revoluciones y avanzadas sociales vienen con sus ganancias y sus pérdidas. A veces las pasiones ciegan y hacen que los corazones pierdan rumbo”, añade.

La canción, con un aire de rock progresivo, ya está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con un vídeo musical al que se puede acceder en YouTube.

“Esta canción es de mis favoritas de nuestro repertorio. Toca un tema profundo que nos atañe a todos. Es un llamado a mantener la empatía y la humanidad en un mundo cada vez más hostil”, afirma Nore Feliciano, vocalista y guitarrista de la banda.

La producción del sencillo estuvo a cargo de la propia agrupación. El tema fue compuesto por Feliciano, Tito Auger, Rucco Gandía y Nitayno Arayoán. La mezcla estuvo a cargo de Orlando Méndez y la masterización fue realizada por Rafael Antón Irisarri.

La banda realizará varias presentaciones en vivo entre marzo y abril. Asimismo, se prepara para presentar su nueva producción, titulada “Un sitio mejor”, en abril de 2026.