El Comandante de Área de San Juan del Negociado de la Policía, el teniente coronel José Juan García, confirmó que agentes del Precinto de Río Piedras brindaron asistencia en la mañana de hoy, miércoles, al cantante Manny Manuel, quien fue encontrado, “en mal estado”, dentro de su vehículo estacionado en la calle Camelia Soto.

Según explicó el oficial, el artista fue encontrado por agentes cerca de las 9:20 a.m. en la mencionada calle. El vehículo, una Jeep Compass, estaba estacionado y apagado en la acera, pero con las luces de emergencia prendidas.

“Los agentes lo encontraron dentro de una Jeep Compass, que es su vehículo. Estaba dentro del vehículo descansando y aparentaba haber hecho uso de bebidas embriagantes. Los agentes hablaron con él, le preguntaron si lo podían ayudar y él accedió. Entonces lo transportaron hasta el cuartel (Precinto de Río Piedras”, explicó García vía telefónica.

Los agentes que ofrecieron asistencia contactaron a uno de sus representantes, Víctor Ortiz Berríos, quien llegó hasta el precinto asumió la custodia del cantante.

“Le pedimos la información de contacto a esta persona, que la brindó, y se fue acompañado por la persona. También se llevaron el vehículo”, añadió el Comandante del Área de San Juan.

García dijo que Manny Manuel aparentaba estar bajo los efectos de bebidas embriagantes, pero no fue confirmado porque no se le realizó una prueba de alcohol.

“No hay que hacer una prueba de alcohol porque el vehículo no estaba en marcha, estaba estacionado. No estaba manejando el vehículo, simplemente estaba dentro del carro. No hay una investigación porque no hay una querella en su contra. En estos casos lo que los agentes someten es un informe de ayuda a un ciudadano. Lo que me informaron fue que lo llevarían a recibir asistencia médica, pero no sé si lo hicieron”, sostuvo García.

El cantante, conocido como el “Rey de Corazones”, ha luchado contra el alcoholismo desde el 1998, cuando su antiguo manejador, Angelo Medina, lo llevó a un programa de tratamiento. Luego, en el 2012, la merenguera Olga Tañón también lo ayudó y lo llevó a un centro de rehabilitación en Florida.

Manny Manuel fue detenido en el 2015 luego de impactar una patrulla de la Policía en la calle De Diego. Una prueba de aliento arrojó un resultado de 0.25 por ciento de alcohol en su organismo, tres veces más del límite permitido (0.08). Se declaró culpable ante el juez Alberto Pérez Ocasio, pero el caso fue desestimado luego que pagó para reparar el daño causado a la patrulla.

No obstante, el cantante fue expulsado, el 24 de febrero de 2019, de la tarima del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaría durante una presentación que realizó bajo los efectos del alcohol.

En diciembre de 2019 dijo a El Nuevo Día que había permanecido sobrio desde el incidente en Gran Canaria, pero el 27 de julio de este año fue recluido en una clínica en Puerto Rico luego de recaer durante su proceso de rehabilitación. Dos días despúes indicó que entró voluntariamente a un programa de desintoxicación.

“Como ustedes saben hacen más de un año viví una experiencia muy difícil la cual me marcó la vida. Desde ese momento decidí no tocar el alcohol. Pasaron los meses, días y decidí prácticamente luego de año y medio venir a Puerto Rico a ver a mi familia. No les voy a negar que me sentí fortalecido y que tenía control en mis manos. Sin embargo, me equivoqué. Por eso es que decido entrar a un proceso de desintoxicación para entonces regresar a la persona que realmente soy”, sostuvo Manny Manuel mediante un audio que envió a los medios de comunicación sobre su decisión de entrar al programa de desintoxicación.

El artista fue dado de alta del hospital San Juan Capestrano el 12 de agosto de 2020 para dar inicio a la segunda fase de tratamiento.

No obstante, hoy, miércoles, el manejador del artista, Luisín Martí, confirmó que terminó sus funciones como manejador de Manny Manuel y que también cesó el acuerdo con la disquera De los Martí Producciones y Oye mi música Records.