La trágica historia del niño que cantó “Mi burrito sabanero”

¿Qué pasó con el niño del villancico ‘Mi burrito sabanero’?

“Me decían que yo tenía buena voz. Empecé a cantar en los pasillos, a tararear y a silbar. Estaban grabando, pero el que estaba cantando no les servía. Me hicieron pasar y me pusieron a cantar. (…) Yo no pronunciaba la ‘s’, decía ‘tabanero’”, recordó entre risas en una charla con el músico César Muñoz, del programa ‘La Cata Musical’.