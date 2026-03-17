Legislatura reconoce a Gustavo Laureano por su legado en el rock

El cantautor, compositor y músico Gustavo Laureano fue reconocido hoy, martes, por sus 30 años en la escena del rock puertorriqueño por los cuerpos legislativos del Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes.

Laureano es el primer exponente del género de rock en la isla, distinguido por la Legislatura por su aportación cultural y musical. El homenaje, celebrado en la Galería Julio Tomás Martínez del Capitolio, no solo destacó los 30 años de trayectoria del artista bayamonés, sino que también abrió un espacio histórico para la validación institucional del rock como parte integral del patrimonio musical del país.

La iniciativa fue encabezada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y por la senadora por el distrito de Bayamón, Migdalia Padilla Alvelo. Padilla Alvelo fue quien impulsó el reconocimiento mediante la Resolución del Senado 445, aprobada el 5 de marzo de 2026.

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Durante la ceremonia, se resaltó que la carrera del artista trasciende generaciones, ya que se trata de una de las figuras más influyentes del rock local, con proyección internacional y una trayectoria marcada por la autenticidad, la composición y la evolución musical.

“Para mí es un gran honor poder ser autora de este merecido reconocimiento al gran músico puertorriqueño y bayamonés Gustavo Laureano. Este caballero ha dedicado más de tres décadas a la música, marcadas por su liderazgo vocal en La Secta All Star. Como compositor, ha trabajado con grandes artistas como Ricky Martin y Ednita Nazario, entre otros. Este año, Gustavo celebra sus 30 años de carrera, con un legado que ha inspirado a nuevas generaciones, demostrando su pasión y autenticidad, dejando una huella en nuestra cultura”, expresó la senadora.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega oficial del reconocimiento legislativo, a Laureano, quien estuvo acompañado por sus familiares, entre ellos su esposa, Melissa Soto; su tía, Yolanda Figueroa; sus hermanos, Nancy y José Laureano y sus sobrinos.

El acto incluyó además una presentación especial del productor de su concierto, Luis González, quien ofreció un discurso sobre el recorrido de la carrera del artista, destacando su impacto en la escena musical y su evolución como compositor.

“Cualquiera puede tener una carrera de 30 años, pero tener una trayectoria de excelencia componiendo éxitos con un gran significado, lealtad, y que refuerzan los valores de la familia en un momento cuando muchas líricas se mueven con un contenido diferente, es digno de resaltar”, sostuvo González.

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Como parte del programa, se proyectó un video con mensajes de artistas y colegas, seguido por la presentación del nuevo sencillo “Corazones Rotos”.

Al reconocimiento asistieron los legisladores Carmelo Ríos Santiago, Yashira Lebrón Rodríguez y Marissa “Marissita” Jiménez Santoni.

Laureano, visiblemente emocionado, agradeció el respaldo del público a lo largo de su carrera y reafirmó su compromiso con la música. Su mensaje conectó con el público al destacar que cada canción representa una historia compartida con quienes han acompañado su camino durante estas tres décadas.

Más allá de su faceta como intérprete, Laureano ha dejado una huella significativa como compositor.

Su talento ha trascendido géneros, colaborando con artistas de renombre como Ricky Martin, Ednita Nazario, RaiNao, Wilkins y Wisin y Yandel, entre otros, consolidándose como una figura respetada dentro y fuera de Puerto Rico.

De hecho, uno de los momentos clave de su carrera ocurrió cuando presentó el tema “Bombón de Azúcar” en Miami, pieza que posteriormente fue grabada por Ricky Martin en su primera producción discográfica, abriendo las puertas a múltiples colaboraciones y posicionándolo como un autor influyente en la industria.

A lo largo de su trayectoria, Laureano ha construido un repertorio sólido con éxitos como “La Locura Automática”, “Dame Lo Que Quieras”, “Déjalos Que Hablen”, “Se Acabó el Amor”, “Laberinto”, “Corazón” y “Enamorado”, entre muchos otros, canciones que han conectado con distintas generaciones y que forman parte esencial de la banda sonora del rock puertorriqueño.

Este reconocimiento se da en el marco de una nueva etapa en la carrera del artista, quien celebra sus tres décadas de música con el lanzamiento de su sencillo “Corazones Rotos”, un tema de su autoría que aborda las emociones humanas desde una perspectiva honesta y reflexiva.

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La celebración continuará este sábado, 21 de marzo de 2026, cuando Laureano suba al escenario del Vivo Beach Club en Isla Verde con su concierto “Gustavo Laureano 30 Años de Música”, una producción que realizará un recorrido por su legado y grandes éxitos.