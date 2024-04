Liuba María Hevia se alista para una cita imperdible con Puerto Rico

“Ese teatro es un lugar de sueños. No hubiera sido mejor elegido, porque además yo soy una enamorada de los estudiantes. Como dijo Violeta Parra, qué vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía. Dice cosas bellísimas esa canción emblemática de ella. Y es que esa es la edad más linda, donde la gente es más verdadera, que tiene esa fuerza y tiene ese sentido febril de la vida, de amar y de encontrar las cosas tan particulares. Estar en ese teatro de la universidad es un privilegio, porque además ahí han estado muchos cantautores, por ahí han pasado grandes artistas. Es una manera de recoger esos espíritus, porque además yo creo, yo creo en los espíritus y en los ángeles que viven en los teatros, y ahí tienen que haber ángeles muy buenos” , señaló.

“Los medios y las redes sociales para mí son medios para trabajar y para ofrecer lo mejor, como alegría, vida a la gente, belleza. Por ahí muchas personas ya me han hablado de este tema. ¿Qué quise hacer? Un recorrido por los temas emblemáticos, por supuesto. Algunos me preguntaban, ¿vas a cantar ‘Ausencia’? Claro que voy a cantar ‘Ausencia’. ¿Vas a cantar la canción ‘El Abuelo’? Claro que sí. Por supuesto, las más conocidas, pero voy a hacer un ajuste. Voy a cantar el primer disco, digamos, buscando temas. No voy a cantar uno de cada disco porque el concepto no debe ser tan largo. Pero yo creo que he hecho una selección bastante justa de los temas, más emblemáticos o sugerentes en cuanto a variedad de estilos, de género”, expresó la cantautora, nacida en La Habana.