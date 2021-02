Los Ángeles - Luis Fonsi recuerda a Johnny Pacheco como uno de los más grandes ídolos de la salsa. El cantante puertorriqueño tuvo un único encuentro con el cofundador de Fania Records, pero confiesa que quedó “deslumbrado”.

Pacheco, compañero de banda de Eddie Palmieri y promotor de luminarias como Rubén Blades, Willie Colón y Celia Cruz, falleció el lunes a los 85 años.

Fonsi no canta salsa, pero afirma que es su género favorito.

“Quizás es por mi padre, pero hasta este día es probablemente el género que más escucho”, dijo el cantautor de “Despacito” el martes en una entrevista desde Miami, donde se encontraba ensayando para el Premio Lo Nuestro.

Pacheco era el director music, compositor, arreglista y productor del género musical de Fania Record que se dio a conocer como salsa, una mezcla de mambo cubano, guaracha y chachachá con ritmos puertorriqueños y merengue dominicano. Recibió el Premio a la Excelencia de la Academia Latina de la Grabación en 2005 y también fue nominado a múltiples Grammy y Latin Grammy.

Fonsi llegó a trabajar con él en 2010 durante la grabación del tema benéfico “Somos el mundo”, una versión en español de “We Are the World”.

“Esa fue la primera y única vez que llegué a conocerlo y simplemente saludarlo. Tú sabes, cuando uno conoce figuras como esa, uno queda un poco deslumbrado”, contó Fonsi. “Así que recibir la noticia fue muy, muy triste. Fue uno de los grandes y, de nuevo, es uno de los géneros que aunque no es el que canto a diario es probablemente el que más disfruto”.

El flautista, director y productor musical dominicano Johnny Pacheco murió el lunes en Nueva York a los 85 años.

Genio y líder sobre el escenario, Pacheco fundó junto a Jerry Masucci, Fania Records y el legendario junte de las Estrellas de Fania. (gary williams)

En esta foto de 1977, posa junto a una de esas estrellas, la cubana Celia Cruz. (gary williams)

Pacheco compuso más de 150 canciones, muchas de las cuales se convirtieron en clásicos, como “La Dicha Mía”, “Quítate Tu Pa’ Ponerme Yo”, “Acuyuye” o “El Rey De La Puntualidad”.

Pacheco nació en 1935 en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana, emigró de niño con toda su familia a Nueva York, donde inició sus estudios y formación musical. (gary williams)

Juan Zacarías Pacheco Knnipping, su nombre verdadero, heredó la pasión que su padre, Rafael Azarías Pacheco -líder y clarinetista de la agrupación Orquesta Santa Cecilia-, tenía por la música. (ismael fernandez)

Pacheco popularizó internacionalmente un estilo de baile propio, la Pachanga -fusión del nombre Pacheco con Charanga-, que lo convirtió en una estrella internacional y realizó varias giras por Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina e incluso África. (ismael fernandez)

En la foto, de izquierda a derecha, con Roberto Roena, Larry Harlow e Ismael Quintana, durante una presentación en 1994. (andy simounet)

En la foto, junto a Cheo Feliciano (centro) y Papo Lucca (derecha), rindiendo honor a Pete "El Conde" Rodríguez, fallecido en 2000. (Fotografo Victor Anaya-Baez)

En la foto, Pacheco y Andy Montañez durante una entrevista en abril del 2000. (JOSE L. CRUZ CANDELARIA)

Pacheco organizó su primera orquesta en 1960, la legendaria “Pacheco y Su Charanga”, y su primer álbum vendió más de 100,000 unidades en menos de un año. En la foto, con Gilberto Santa Rosa y José Feliciano. (suministrada)

Junto al cuatrista Yomo Toro en el Día Nacional de la Zalsa en 2003. (ANA MARIA ABRUNA REYES )

En 2006, se celebró un concierto en el Madison Square Garden para celebrar sus 50 años en la música. En la foto, junto a Oscar de León. (Miguel Rajmil)

Dos años después, acompañaba a Cheo Feliciano en su celebración de 50 años en la música, también en el Madison Square Garden, en Nueva York. (Miguel Rajmil)

Durante varias décadas, Johnny Pacheco fue uno de los artistas más solicitados en la industria musical. En la foto, junto a su esposa Cuqui, durante una entrevista con The Associated Press. (Tim Larsen)

Sus nueve nominaciones para el premio Grammy, sus diez discos de oro y sus numerosos premios y honores, rinden tributo a su genialidad. En la foto, con Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuelle.

Pacheco se destacó también por su compromiso con la comunidad latina en Nueva York y en todo el mundo. Foto de 2005, cuando participó en la parada dominicana en Puerto Rico. (Xavier J. Araujo) Facebook

Fonsi es finalista al Premio Lo Nuestro 2021 en tres categorías: video del año, por su tema “Girasoles”; y canción pop del año y colaboración pop del año por “Tanto”, junto a Jesse & Joy.

La ceremonia se transmitirá en vivo por Univision el jueves por la noche desde el American Airlines Arena de Miami.

“Es bueno estar de regreso en el escenario. Es bueno volver a hacer música, compartir música con el público y poder ver a mis colegas”, dijo Fonsi, quien llevaba puesta una mascarilla debido a las restricciones por la pandemia.

Aun cuando tiene más de dos décadas de trayectoria y es uno de los autores del megaéxito global “Despacito”, admitió que está nervioso de presentar su más reciente sencillo, “Vacío” con Rauw Alejandro, por primera vez ante a un público.

“Obviamente es un poco estresante cada vez que uno va a interpretar una canción por primera vez, que lo hace en vivo”, dijo. Pero “es emocionante... Estoy deseoso de hacerlo”.