Luis González revive la salsa romántica con “Lo Máximo”

“Este proceso nos tomó unos siete meses, porque yo nunca había hecho un arreglo musical sinfónico, y romántico, menos. Quería hacer esto porque venía recordando los tiempos de los 70, escuchaba muchas cosas bonitas. Cuando me enseñaron el tema, comencé a buscar lo más difícil, un buen arreglista, que entendiera lo que yo quería hacer. Y me fui a la época de los 90, la era de la salsa romántica, y el nombre de Isidro Infante fue el primero que vino. Hablamos y fuimos dándole forma al tema”, explicó en conferencia de prensa González, quien estuvo acompañado por Infante.

Según sus productores, “Lo Máximo” busca ser una oda a la mujer. El tema aspira a ensalzar la imagen de la compañera en el amor, y enaltecer su rol en la pareja, celebrando el tenerla en la vida. El equipo de trabajo quería explorar cómo el arreglo en salsa podía verse complementado por una melodía sublime y una letra emotiva. González conversó con Infante, ganador de múltiples Grammy, y el maestro no dudó en realizar un arreglo especial, buscando transformar el tema en uno memorable.

“Para mí fue un placer haber compartido con ‘tsunami’, que nos conocíamos de Nueva York, cuando él tocaba trompeta con Ray Barretto, en los mejores clubes. Él se me acercó y me dijo que quería hacer este tema y cuando lo escuché, supe que era tremendo. El título lo dice todo, ese hombre consiguió a la persona idónea. Apliqué lo que yo había aprendido de toda esa gente cuando yo llegué con 24 años a Fania, la parte de producción musical, sabiendo identificar a cada artista con su estilo particular. Las cuerdas de la canción fueron de los estudiantes del Conservatorio de Música, para ellos fue la primera vez grabando algo”, contó Infante sobre la experiencia de grabar el tema.