Andrés Waldemar busca su salvación en la salsa

El cantante Andrés Waldemar Volmar Méndez tiene la convicción de que la música salva al ser humano en diferentes instancias. Lo ha vivido y experimentado, lo ha visto en otras personas y no duda en manifestarlo.

Desde esa realidad se aventuró a crear su segunda producción discográfica, titulada “Salva” que ayer, domingo, lanzó y presentó en vivo en el Puerto Rico Music Fest Release Party en el Frente Marítimo de Cataño. El artista interpretó las canciones de su nuevo disco disponible en las diferentes plataformas musicales.

“Salva viene de salvación. La música te salva en todo el sentido. Lo hemos visto manifestado en mi familia, en mi carácter personal. Hay momentos en donde uno atraviesa por procesos en la vida y es la música la que te conforta el alma y te ayuda a echar para adelante. Y entonces queríamos hacer una oda a eso, en agradecimiento a todo lo que la música logra hacer en tu vida”, explicó el expresentador del programa “La Bóveda” de TeleOnce.

Andrés Waldemar lleva consigo los 14 años que estuvo en la Orquesta de Roberto Roena y su Apollo Sound. Asegura que pertenecer a esa agrupación fue “su universidad” para atreverse a lanzarse como solista dentro del género de la salsa que en su caso fusiona con otros ritmos que van desde el Bossa Nova hasta la música electrónica. La nueva producción, “Salva”, lanzada y producida de forma independiente contiene 12 temas.

“Hay una salsa electrónica, música electrónica con salsa. Hay mambo. Hay un corrido. Hay muchos matices, obviamente lo que queremos proponer, es mi estilo dentro de la salsa y también lo que ha sido mi escuela al lado de Roberto. Por ejemplo, en ‘Fama de bandolero’, que es uno de los temas empieza en Bossa Nova y tú puedes sentir la esencia de lo que era el Apollo Sound con la integración de Roberto con sus temas, como ‘Mi desengaño”, precisó el cantante que para esta faceta exhibe una mejor condición física que le atribuye a seis días de entrenamiento semanales con dos sesiones de ejercicios de cardiovasculares diario.

El excandidato a la alcaldía de Dorado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) aseguró que desde que se lanzó como solista ha sido un camino cuesta arriba, no imposible y de mucha evolución.

“Acuérdate que es muy fácil hacer carrera desde el privilegio. Es muy fácil tener padrinos y el que lo tenga bien por ellos. Mi enfoque siempre es centrarme en lo mío. Y he puesto en práctica todo lo que he aprendido, no solamente en los catorce años con Apollo, sino también, viendo cómo se manejaba el negocio desde esa perspectiva de tener a Roberto tan cerca que casi era mi papá. Ha sido cuesta arriba, pero no imposible. A Dios gracias, que he tenido, muchas oportunidades en diferentes facetas, la televisión, el teatro... He podido manejar otras tantas cosas y desde la autogestión y el emprendimiento creativo”, aseguró.

En su caso desarrollarse como presentador de televisión le sirvió de proyección y de conexión con la audiencia. De llegar a un lugar y poder presentar su proyecto musical a través del reconocimiento por el tiempo que estuvo en TeleOnce.

“Lógicamente la oportunidad que me ha dado el trabajar en la televisión, el tiempo que estuve, obviamente, regresar a las tablas, ciertamente sigue puliendo a uno en esa proyección escénica y ese posicionamiento. A nivel musical con la producción anterior pude visitar y presentarme en sobre doce pueblos”, añadió.

El cantante es defensor de la salsa desde que tiene uso de razón. Se describió como un “salsero de cuna”. Aunque hace fusiones con otros géneros, en es la salsa donde encuentra su identidad y su sabor. Andrés Waldemar agradece que Bad Bunny grabará salsa en su nuevo disco “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” por la difusión mundial que está logrando, pero igual reconoció que la salsa ha retomado el ciclo musical que suele darse en el género.

“Hoy hay más gente que es escucha salsa. La audiencia ha incrementado, porque se ha abierto la brecha. Cada cierto tiempo en la salsa ocurre el fenómeno de lo que está ocurriendo ahora con Benito. Quizás la gente no lo recuerda, pero hace hace quince años, cuando yo estaba en la escuela superior, los reguetoneros del momento eran Don Omar, Tego Calderón, Zion...Ellos grabaron salsa en el disco ‘Los cocorocos’. Eso impactó mi generación. Yo era un salsero ya desde la cuna, pero muchos compañeros míos de la escuela se activaron con la salsa y eso mismo está ocurriendo ahora. Claro, la diferencia de hace 15 años era que tal vez las redes sociales no estaban tan agudizadas y tan desarrolladas como ahora”, reveló.

El intérprete da fe de que la salsa siempre ha sido un género escuchado y bailado en el mundo. En ese sentido difiere de colegas que critican que exponentes no salseros exploren en la salsa.

“La música no es de nadie. La música nos pertenece a todos. Estoy en desacuerdo con compañeros que critican el que otros artistas hagan salsa, pero no nos pertenece. Cuando nosotros tenemos una mentalidad de capricho no crecemos. Mi mentalidad siempre apuesta a que la música nos pertenece a todos”, afirmó el intérprete de “Yo la tengo”.

Descarta la política y no la televisión

Andrés Waldemar se despidió en el 2023 de su rol como animador en el programa de televisión “La Bóveda de Teleonce”. Aunque lo tomó por sorpresa no representó el cierre de oportunidades en la televisión. El salsero no descarta volver a la pantalla chica, ya que dejó las puertas abiertas en TeleOnce y reconoció que son determinaciones de los productores ya sea por presupuesto o visión. Afirmó que la industria televisiva es cambiante y lo que le toca es “agradecer por la oportunidad, por el tiempo y por lo dichoso que fui al ser parte de esa producción”.

Lo que el artista no consideraría es el regreso al ruedo político. Fue aspirante a la alcaldía de Dorado en las elecciones de 2016 y en el 2017 se desempeñó como secretario del Departamento de Recreación y Deportes. Una vez salió de la agencia pública le dijo adiós a esa faceta gubernamental y política.