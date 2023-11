Como cuna de cientos de talentosos músicos y cantantes, Puerto Rico es un lugar donde el sonido y el ritmo se vive de una manera diferente, no importa el género que se toque. Por eso, es tan importante apreciar el trabajo de aquellos músicos que han dejado su huella en la esfera musical y han ayudado a tantos cantantes a través del tiempo. Ese es el caso del trompetista, arreglista y productor musical Luis “Perico” Ortiz.

Este músico nacido en Santurce, llevaba varios años tratando de crear un espectáculo con el cual pudiera narrar su historia profesional, mientras todavía tiene fuerzas, energía y vida. Por fin, esto se materializará el sábado, 13 de enero de 2024, en el Centro de Bellas Artes de Caguas, a las 8:30 p.m.

“El espectáculo se llama ‘Tocando y contando historias’, porque es una sinopsis de lo que han sido los últimos 60 años de mi vida dentro de la música. No solo con mi carrera, sino también con la gente con la que he trabajado. Con todas las personas que me acompañarán en tarima tuve el privilegio de hace 30, 40 y 50 años de aportar en sus carreras, ser su productor, su arreglista y su compositor”, explicó Ortiz, quien ha trabajado con estrellas de la música y orquestas como Rubén Blades, Tito Puente, Mongo Santamaría y la Fania All-Stars, entre otros. “Yo he tenido el privilegio de trabajar con tanta gente dentro del mercado de la música clásica, del jazz y de la salsa, y me he acercado a un puñado de ellos que me ayudarán a confeccionar un maravilloso concierto para el público”.

PUBLICIDAD

De izquierda a derecha, parados: Daniel Torres, Henry Santiago, Gerardo Rivas y Norberto Vélez. Sentados: Ivonne Class, Luis "Perico" Ortiz y Arianelys Ortiz. (Xavier Araújo)

Ortiz se refiere a la presencia de cantantes y músicos como Gilberto Santa Rosa, Rubén Blades, Andy Montañez, La India, Tony Vega, Moncho Rivera, Henry Santiago, Manolito Rodríguez, Gerardo Rivas, y Norberto Vélez. Además de eso, les dará espacio a nuevos talentos en la música, como Arianelys Ortiz, una niña timbalera no vidente y que tiene autismo, y que también toca el piano y la trompeta, además de Daniel Torres, un destacado trompetista de 9 años. Igualmente, Perico estará acompañado por una orquesta de 20 músicos puertorriqueños y venezolanos.

“Es imposible que pueda hacer todo el repertorio en el que he trabajado a través de mi vida, pero se hizo un escogido de la música más importante que he producido, he arreglado y he compuesto para otros artistas, además del repertorio de mi orquesta”, destacó el compositor que estudió en la Escuela Libre de Música de San Juan, en el Conservatorio de Música y en la Universidad de Puerto Rico.

Entre los temas de cada uno de los invitados, el público disfrutará de anécdotas de tantas vivencias juntos, cómo se conocieron, cómo colaboraron, algunos de los temas que marcaron sus vidas, entre otras cosas. Proyecciones en pantallas matizarán las historias y transportarán a la audiencia a esos momentos que merecen ser recordados.

Importante su legado

Para “Perico” Ortiz es muy importante dejar para generaciones futuras las partituras y arreglos musicales en las que ha trabajado. Es por eso que el músico quisiera grabar este espectáculo para propósitos educativos. “Mi sueño es que este documento audiovisual, si logramos tener el permiso de todos los participantes, es que vaya luego al Archivo General de Puerto Rico como un documento histórico, para que sirva de referencia, y donarles también toda la música y los arreglos. También, quisiera que la grabación llegue al Conservatorio de Música y también se pueda usar allí. Quiero contar mi historia, no que la cuente un tercero y la quiero contar en vida”, añadió el arreglista puertorriqueño con más de 20 álbumes grabados a su nombre.

PUBLICIDAD

La conferencia de prensa realizada para promover este evento contó con la presencia de varias de las personas que se darán cita en enero en Caguas, incluyendo a Gerardo Rivas, Norberto Vélez, Henry Santiago, los niños Arianelys Ortiz y Daniel Torres, así como Ivonne Class, directora ejecutiva del Centro de Bellas Artes de Caguas. Cada uno de ellos tomó un micrófono para decir unas palabras de agradecimiento.

De igual manera, se presentó en una pantalla de televisión unos mensajes grabados por Moncho Rivera, Tony Vega y Rubén Blades, quienes no pudieron estar presentes en la conferencia de prensa. Igualmente, La India tampoco pudo estar en el evento, ya que había dado positivo a COVID-19 hacía un día.

“Hace 60 años, yo tuve el privilegio de ser parte de una de las orquestas más emblemáticas de Puerto Rico, que se llama la Orquesta Panamericana, bajo la dirección del maestro Lito Peña, donde estaba su hijo, Cucco y otros grandes músicos. Junto a mí tocaba ‘Coamito’, un legendario trompetista que me enseñó muchísimo”, destacó Ortiz durante la conferencia de prensa. “Un día estábamos en el programa La Orquesta del Blanco, una producción de Tommy Muñiz en Wapa Televisión y de Tommy Muñiz, y mientras estamos en uno de los descansos mientras grabábamos, y le digo, ‘Oye, Coamito, ¿alguna vez yo podré contar mi historia?’ 60 años más tarde, estaré frente al público y voy a contar mi historia”.

Los boletos para el concierto “Tocando y contado historias” están a la venta en www.ticketera.com.