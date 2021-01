En contra de todos los pronósticos, el cantautor puertorriqueño Manolo Ramos decidió apostar a su pasión. Acompañado de su guitarra y con un puñado de canciones de su autoría comenzó hace dos décadas a trazar su camino musical, reconociendo que sería cuesta arriba llevar a cabo una carrera distante de los ritmos de moda.

A paso lento pero firme fue alcanzando pequeños y grandes logros, incluyendo ganar el Festival Mundial de la Canción en el 2013 con su tema “Ser tu amigo”, que tiempo después grabó Ednita Nazario a dúo con Gilberto Santa Rosa.

Luego de esa oportunidad, su carrera recibió un buen impulso y logró mayor visibilidad participando en varios especiales del Banco Popular, así como componiendo y produciendo temas para otros artistas, entre ellos Luis Fonsi, David Bustamante, Ednita Nazario, Melina León, Daddy Yankee y Naty Natasha. Incluso, llegó a trabajar para la cadena Univision haciendo “jingles” y componiendo temas para telenovelas.

Esas experiencias le ayudaron al momento de grabar su primera producción discográfica, “631”, que salió en el 2017. A pesar del entusiasmo por este trabajo, Manolo no tuvo el alcance que imaginó, por lo que pensó momentáneamente en abandonar su sueño musical como solista. “En más de una ocasión me mentí descaradamente y dije ‘me voy a quitar’, pero son cosas que uno dice bajo frustración quizás en un momento económico complicado, pero seguí haciendo mis cosas, dedicando -aunque fuera un día a la semana- a mi carrera porque hay que ser responsable con su pasión”, afirmó.

Esa perseverancia, acompañada de su talento como intérprete y compositor, llamaron la atención del productor Marcos Sánchez, a quien se unió recientemente para trabajar en lo que será su nueva producción discográfica, “Amor y punto”, que saldrá al mercado en mayo bajo el sello MS Music Group, y con el que espera dar a conocer sus canciones con voz propia.

Este álbum incluirá el sencillo en promoción, “Para no seguir llorando”, que lanzó la semana pasada junto a un vídeo musical que puede apreciarse en las plataformas digitales y en sus redes sociales. Este tema “cortavenas “, que fue inspirado por una anécdota de uno de sus seguidores, aborda los amores imposibles. El aura que reviste esta canción es la que predominará en el disco que contará con más de diez temas.

“Me he dado a conocer en Puerto Rico por las cosas que he hecho, como los especiales del Banco Popular, donde he presentado temas patriotas, temas de familia, temas para mis hijos (como ‘La Tierra de Papá’) y la gente me ha visto mucho en esa área, que es algo que me encanta y disfruto muchísimo, pero quise con este disco volver al romanticismo, a las canciones de amor que tantos nos gustan a los cantautores”, dijo.

Esa es su gran apuesta para este trabajo sonoro en el que transitará por una diversidad de ritmos musicales y donde contará con varias colaboraciones que prefiere mantener en secreto por el momento. Lo más que agradece Manolo Ramos con esta vuelta como solista es la confianza que ha depositado en él el productor Marcos Sánchez, quien respetó en todo momento la esencia y el estilo que tanto defiende como cantautor.

“He estado con muchas compañías y con mucha gente y no me quejo para nada de las cosas que he logrado, pero nunca había tenido un equipo tan comprometido. Todo pasa en su momento y estoy más preparado que nunca. Como autor me han pasado cosas muy bonitas en estos años y eso ha sido una gran escuela, pero siento que ahora me toca el turno a mí y es cuando más claro tengo lo que quiero hacer”, abundó el creador de temas como “Se nos fue la mano”, que estrenó recientemente Ednita Nazario junto a Luis Fonsi.

Esa faceta como compositor que tanto disfruta no la abandonará ahora que retoma su carrera como solista, pero su prioridad será su proyecto sonoro al que se ha mantenido fiel.

“Escogí un camino muy difícil que es llevar una carrera con una guitarra y mis canciones. Eso no es fácil porque no es lo que las masas necesariamente consumen. Como compositor sé lo que tenía que haber hecho para ser más ‘comercial’, pero soy muy celoso con mi música y tengo claro lo que quiero hacer con mi carrera. Si hacía ponle que reguetón lo iba a hacer por pegar, pero no me lo iba a disfrutar. Para mí la música es muy importante, lo que quiero decir, lo que quiero contar, por eso he preferido seguir este camino difícil con mi guitarra y mis canciones”, concluyó Manolo Ramos, quien espera con este proyecto finalmente lograr el sueño por el que tanto ha luchado.