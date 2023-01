“Sigue los consejos de tus padres”, es la primera lección que se le imparte a los niños. Sin embargo, en días recientes, el cantautor puertorriqueño Manolo Ramos decidió hacer lo contrario y se dejó guiar por la opinión de su hijo Mateo, de ocho años.

“Mi hijo Mateo me dijo hoy: ‘Papi, a ti no te siguen millones de personas porque tú en tus canciones no dices ‘ey’. Tienes que meterle un ‘ey’”, relató el exponente a través de un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram. Ramos cuenta con más de 75 mil seguidores en esta plataforma social.

El argumento del menor tuvo toda la lógica para su progenitor, quien no dudó en hacerle caso. En la publicación se evidenció cómo Ramos hizo uso de la popular muletilla utilizada, generalmente, por los cantantes urbanos.

Después de revisar las métricas de sus redes sociales, el intérprete de “Yo soy puertorriqueño” comprobó que su hijo no estaba lejos de la realidad. Fue en la descripción de la publicación que el también compositor detalló los resultados exitosos.

PUBLICIDAD

“Le voy a tener que hacer más caso a los consejos de mi hijo Mateo.Este vídeo lo subí hace poco más de un mes con la única intención de hacerlos reír un poco. El asunto es que ahora, mirando las estadísticas, me doy cuenta que llegaron miles de seguidores a raíz de este vacilón. También noté que muchos colegas del género urbano pasaron a dejar sus risas y comentarios con cariño, entendiendo que eso lo hice con respeto y desde el humor”, comenzó.

Ramos también le dedicó unas palabras a quienes menosprecian y tienen en poco el talento dentro del género urbano.

“Y paras los que se preocuparon y dejaron en los comentarios cosas negativas del género urbano quiero decirles que me fascina la música urbana. Disfruto todos los géneros que estén bien hechos, disfruto el talento, y punto. Y aunque a veces no estemos de acuerdo con algunas letras o con el estilo de vida de algún artista, eso no significa que tenemos que cancelarlo, boicotearlo o juzgar a todo un género. Los quiero. Lindo día para todos”, puntualizó.

Colegas, amigos y seguidores del artista han acudido a la publicación con palabras de felicitaciones por la buena canción. También para felicitar a quien consideran debe ser su nuevo “manejador”, Mateo.