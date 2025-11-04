Marc Anthony anuncia su primera residencia en Las Vegas

El cantante Marc Anthony anunció este martes su primera residencia en Las Vegas con al menos 10 conciertos en el BleauLive Theater del casino Fontainebleau, donde promete “un espectáculo íntimo diferente a todo lo que ha hecho antes”.

El show “VEGAS? MY WAY!”, que el intérprete consideró “un nuevo capítulo en su carrera”, será los días 13, 14, 15, 20 y 21 de febrero; 24, 25, 29 y 31 de julio; y el 1 de agosto de 2026, “con fechas adicionales que se anunciarán próximamente”, según un comunicado del artista.

“Las Vegas siempre ha sido sinónimo de reinvención y de entretenimiento que trasciende el tiempo, y este show encarna ese espíritu. Es una celebración de mi historia, mis raíces y de la música que me ha conectado con el público alrededor del mundo”, expresó el cantante, cuyo nombre real es Marco Antonio Muñiz.

En el evento, cuya oferta de entradas al público en general comienza el 6 de noviembre tras una preventa el 5 de noviembre, Marc Anthony ofrece a sus fans “vivir” su “historia de una forma más personal, íntima y poderosa que nunca”.

En el espectáculo, el neoyorquino de padres puertorriqueños interpretará sus éxitos en inglés y en español, lo que implica más de tres décadas de trayectoria con temas como “Y hubo alguien”, “¿Ahora quién?“, ”Vivir mi vida" y “Valió la pena”.

El cantautor y productor ha ganado cuatro premios Grammy y ocho Grammy Latinos, con al menos 114 primeros lugares en listas radiales a nivel mundial y millones de álbumes vendidos en múltiples continentes.

Con Marc Anthony, incrementan los cantantes hispanos que han tenido residencias en Las Vegas, pues en 2024 y 2025 Pitbull tuvo una también en Fontainebleau, mientras que el mexicano Carín León será el primer latino en presentarse en la Sphere en 2026.