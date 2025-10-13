Marco Antonio Solís cierra su gira con broche de oro desde Puerto Rico

Acompañado por más de 20 elementos entre músicos y bailarinas, bajo la dirección musical de Rodolfo “Fito” Luviano, el artista ofreció un espectáculo durante casi tres horas a los miles de fanáticos que se dieron cita en el Choliseo.

El concierto abrió con un emotivo video que recorrió más de cuatro décadas de trayectoria musical, desde sus inicios a los 12 años en Michoacán, México, hasta su consagración como una de las figuras más queridas de la música latina. En él, Solís reflexionó sobre la importancia de seguir siempre la voz del corazón y agradeció al público por su apoyo incondicional a lo largo de su carrera.

Con un público eufórico, El Buki apareció sobre el escenario con un elegante atuendo blanco con destellos brillantes para interpretar “Tu cárcel”, seguido de “Se va muriendo mi alma”.

Marco Antonio Solís tuvo un sold out con su gira "Más cerca de ti” en el Coliseo de Puerto Rico. (CHRISTIAN MIRANDA)

Entre aplausos, expresó su alegría por regresar a Puerto Rico y compartió un mensaje de vida: “Hay que celebrar la vida todos los días, a cada instante. Bendita la música, bendito Puerto Rico por tanto arte y tanto talento. Abrazo desde ya a todos mis contemporáneos, cincuentones y más… y a toda la juventud romántica”.

El repertorio de la noche incluyó éxitos como “Si ya no te vuelvo a ver”, “Cuando te acuerdes de mí”, “Tú me vuelves loco”, “El peor de mis fracasos”, “Y ahora te vas”, “Si te pudiera mentir” y “El perdedor”. En distintos momentos, Solís interactuó con el público con su característico humor, comentando que su tema “Tu hombre perfecto” lo compuso “en defensa de los caballeros”.

El artista también mostró su versatilidad interpretando diversos instrumentos. La celebración continuó con “El Milagrito”, “Dios bendiga nuestro amor”, “Antes de que te vayas”, y “Volveré”, donde sorprendió al público tocando los timbales. Siguieron los temas “A dónde vayas”, “Morenita” y uno de sus grandes himnos: “A dónde vamos a parar”, que provocó una ovación general.

Marco Antonio Solís (CHRISTIAN MIRANDA)

La energía del Coliseo se mantuvo en alto con “Viva el amor”, “Mi eterno amor secreto” y “Coleccionando heridas”. Las coristas protagonizaron un momento especial al interpretar “Basta ya”, composición de Solís inmortalizada por Olga Tañón. Otro de los grandes aplausos de la noche llegó con “Invéntame”, coreada por todo el recinto.

Antes de interpretar “La venia bendita”, Marco Antonio Solís realizó un brindis simbólico con el público y expresó: “Salud por la salud, salud por el amor y salud por el presente”

El momento más conmovedor de la velada llegó con el clásico “Si no te hubieras ido”, seguido de un gesto lleno de ternura cuando el artista se acercó a una mujer de 87 años entre el público para dedicarle “Dónde estará mi primavera”.