La famosa cantante estadounidense Mariah Carey ya está preparada para el inicio de la Navidad y así lo demostró en sus redes sociales, donde ha publicado un breve vídeo con el que ha querido inaugurar la época navideña con el mensaje: “Ready? Let’s go! (¿Listo? ¡Vamos!).

Con un bastón navideño y con la música de su famosa canción “All I Want For Christmas Is You”, Carey destroza tres calabazas en las que puede leerse “It’s not time” (No es la época). Primero aparece con un vestido de lentejuelas y, luego, con un disfraz de Santa Claus, la cantante destruye la decoración de Halloween y comienza a poner adornos navideños como bolas para el árbol, guirnaldas o nieve artificial.

“Destruir esa calabaza y convertirla en pastel... porque todavía tenemos que pasar Acción de Gracias”, explica la cantante que ya tiene en Twitter casi dos millones de visualizaciones y ha sido compartido 49,000 veces en la red social.

Se trata de unas fechas a las que la artista le ha sacado mucho provecho, gracias a su conocido villancico “All I Want For Christmas Is You”, un tema que, se estima, le ha dejado 60 millones de dólares solo por los derechos de reproducción desde que se lanzara en invierno de 1994.

Según reveló la cantante en una entrevista con la revista Elle el año pasado, su pasión por la Navidad proviene de esas vacaciones “disfuncionales” que ella vivió siendo niña. “Creo que es ese anhelo que tenía cuando era niña, que siempre quise que las cosas fueran perfectas para estas fechas…Y nunca lo fueron. Siempre había alguien que arruinaba el momento, algún miembro de mi familia disfuncional que venía y frustraba todo”.