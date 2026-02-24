Maroon 5 regresa al Coliseo de Puerto Rico

Primero llegó la pista de una imagen con una letra “M” gigante sobre el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Luego, esta mañana se dio la confirmación que muchos fans anticipaban y esperaban.

La agrupación estadounidense Maroon 5 volverá a Puerto Rico este 3 de mayo como parte de su gira en promoción a su álbum más reciente “Love is Like”, informó el productor de espectáculos Paco López.

“Confirmado @maroon5 en PR 🇵🇷 3 de mayo en el Coliseo de PR, boletos a la venta este viernes 10am @ticketera”, publicó el empresario, oficializando así uno de los conciertos más esperados por los fanáticos del pop en la isla.

La agrupación liderada por Adam Levine se presentará el 3 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, escenario principal de los grandes espectáculos internacionales en el país.

PUBLICIDAD

Los boletos estarán disponibles a partir de este viernes a las 10:00 a.m. a través de la plataforma Ticketera, según detalló López en su anuncio.

Maroon 5 es una de las bandas pop más exitosas de las últimas dos décadas, con éxitos como “She Will Be Loved”, “Sugar”, “Girls Like You” y “Moves Like Jagger”. Su regreso a Puerto Rico promete reunir a miles de seguidores que han esperado la oportunidad de verlos nuevamente en vivo.