Suscriptores
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Maroon 5 regresa al Coliseo de Puerto Rico

El productor Paco López dio a conocer cuándo inicia la venta de boletos

24 de febrero de 2026 - 10:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agrupacion Maroon 5. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Primero llegó la pista de una imagen con una letra “M” gigante sobre el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Luego, esta mañana se dio la confirmación que muchos fans anticipaban y esperaban.

RELACIONADAS

La agrupación estadounidense Maroon 5 volverá a Puerto Rico este 3 de mayo como parte de su gira en promoción a su álbum más reciente “Love is Like”, informó el productor de espectáculos Paco López.

“Confirmado @maroon5 en PR 🇵🇷 3 de mayo en el Coliseo de PR, boletos a la venta este viernes 10am @ticketera”, publicó el empresario, oficializando así uno de los conciertos más esperados por los fanáticos del pop en la isla.

La agrupación liderada por Adam Levine se presentará el 3 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, escenario principal de los grandes espectáculos internacionales en el país.

Los boletos estarán disponibles a partir de este viernes a las 10:00 a.m. a través de la plataforma Ticketera, según detalló López en su anuncio.

Maroon 5 es una de las bandas pop más exitosas de las últimas dos décadas, con éxitos como “She Will Be Loved”, “Sugar”, “Girls Like You” y “Moves Like Jagger”. Su regreso a Puerto Rico promete reunir a miles de seguidores que han esperado la oportunidad de verlos nuevamente en vivo.

Cabe recordar que en 2022 Maroon 5 tenía planificado un regreso a la isla, pero la presentación fue cancelada debido a circunstancias fuera del control de la banda. Así que la última presentación se dio en enero de 2011.

Maroon 5ConciertoColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
