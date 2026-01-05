Guía de conciertos del 2026: cuáles no te puedes perder

El 2026 estará marcado por un sinnúmero de conciertos y presentaciones, en los más importantes teatros y centros de entretenimiento, de una gran alineación de artistas locales e internacionales. A continuación, encontrarás una lista con muchos de estos conciertos, aunque siempre debes verificar la página web de las principales boleterías digitales, donde podrás ver espectáculos adicionales.

Avenged Sevenfold: “Life Is But A Dream”

Lugar: Coliseo de Puerto Rico

Fecha y hora: 14 de enero de 2026

Sobre el artista: Originarios de California, Avenged Sevenfold (A7X) es una de las bandas pilares del metal moderno y el hard rock. Han evolucionado desde el metalcore hacia un sonido progresivo y experimental muy complejo. Su gira actual se basa en un álbum inspirado en la filosofía existencialista de Albert Camus, ofreciendo una experiencia visual y sonora vanguardista que utiliza tecnología de punta para sumergir a los fanáticos en una atmósfera casi cinematográfica.

Felito Félix

Lugar: Coca-Cola Music Hall

Fecha y hora: 24 de enero de 2026

Sobre el artista: El “Hijo de Cidra” es una de las voces más nostálgicas y queridas de Puerto Rico. Con una carrera que abarca décadas, Felito Félix ha logrado mantenerse en el corazón del pueblo gracias a su habilidad para interpretar boleros y música romántica con un sentimiento auténtico. Es conocido por éxitos como “Luz de luna” y “A escondidas”, y su concierto representa una oportunidad única para ver a un baluarte de la cultura musical puertorriqueña.

Puerto Rico Jazz Jam 2026

Lugar: Centro de Bellas Artes de Santurce

Fecha y hora: 24 de enero de 2026

Boletos: Ticketera y TicketCenter

Sobre el artista: Este festival es liderado por el virtuoso trompetista Humberto Ramírez, quien presenta a su quinteto estrenando la grabación Catalino, dedicada a Tite Curet Alonso. La noche cierra con un homenaje al maestro Willie Rosario, conocido como “Mr. Afinque”, cuya trayectoria en el Latin Jazz y la salsa ha definido la estructura de las orquestas tropicales modernas con su estilo rítmico impecable.

Switchfoot

Lugar: Coca-Cola Music Hall

Fecha y hora: 25 de enero de 2026

Sobre el artista: Esta banda de rock alternativo de San Diego se hizo mundialmente famosa por el álbum “The Beautiful Letdown". Con un sonido que mezcla guitarras potentes con letras profundamente filosóficas y espirituales, Switchfoot ha ganado el respeto de la crítica y un Grammy. Son conocidos por su compromiso con causas sociales y por himnos como “Dare You to Move” y “Meant to Live”.

Pink Pablo

Lugar: Antiguo Arsenal de la Marina Española

Fecha y hora: 30 de enero de 2026

Sobre el artista: Representando la nueva ola de artistas alternativos de Puerto Rico, Pink Pablo mezcla el indie pop, el R&B y matices urbanos. Bajo el sello de Noah Assad, se ha posicionado como una de las promesas más interesantes de la isla, destacando por su estética visual única y su capacidad para crear melodías melancólicas que conectan con el público joven que busca sonidos frescos.

Yuri: “Icónica Tour”

Lugar: Coca-Cola Music Hall

Fecha y hora: 31 de enero de 2026

Sobre el artista: Conocida como “La Madonna Mexicana”, Yuri es una de las artistas más completas del pop latino. Su carrera abarca desde baladas románticas icónicas como “La Maldita Primavera” hasta éxitos de baile. Su gira “Icónica” repasa más de 40 años de trayectoria con una producción de primer nivel, múltiples cambios de vestuario y una potencia vocal que la consolida como una leyenda viva.

Guillermo Dávila: “En concierto romántico”

Lugar: Bellas Artes de Caguas

Fecha y hora: 8 de febrero de 2026

Sobre el artista: El ídolo venezolano regresa tras años de ausencia con un espectáculo lleno de pasión y nostalgia. Conocido por marcar a toda una generación con temas como “Solo Pienso en Ti” y “Barco a la Deriva”, Dávila ofrece una velada íntima y elegante, ideal para los amantes de la música romántica de los 80 que buscan revivir los éxitos que definieron una época dorada de la balada.

Rels B

Lugar: Coca-Cola Music Hall

Fecha y hora: 10 de febrero de 2026

Sobre el artista: Conocido como Skinny Flakk, es uno de los artistas españoles más exitosos del género urbano. Su estilo se distingue por fusionar el hip-hop con el R&B y el pop de una manera suave y sofisticada. Con múltiples discos de platino y millones de seguidores globales, Rels B se ha consolidado como un referente de la nueva escena musical europea, destacando por su frescura y su capacidad para crear éxitos virales.

Gilberto Santa Rosa

Lugar: Coliseo de Puerto Rico

Fecha y hora: 14 y 15 de febrero de 2026

Sobre el artista: “El Caballero de la Salsa” regresa a casa para una velada mágica donde el amor y la amistad son los protagonistas. Con una de las carreras más impecables en la música tropical, Santa Rosa es maestro en el arte de interpretar la salsa romántica y el bolero. Sus presentaciones en el “Choli” son conocidas por su calidad sonora y la elegancia de su orquesta, convirtiéndose en la banda sonora de innumerables historias compartidas.

Lissette: “Enamorada”

Lugar: Centro de Bellas Artes de Santurce

Fecha y hora: 14 de febrero de 2026

Boletos: Ticketera y TicketCenter

Sobre el artista: Lissette es una figure las intérpretes más queridas de la isla.a emblemática de la canción romántica. Con una voz dulce y una interpretación cargada de sentimiento, ha logrado mantenerse vigente en el gusto del público que aprecia la balada clásica.

Odilio González: “La despedida”

Lugar: Centro de Bellas Artes de Santurce (Sala Sinfónica)

Fecha y hora: 15 de febrero de 2026

Boletos: Ticketera y TicketCenter

Sobre el artista: “El Jibarito de Lares” es una leyenda de la música folclórica puertorriqueña y el bolero jíbaro. Con 66 años de trayectoria ininterrumpida, ha llevado la música de la montaña a escenarios internacionales en Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Este concierto marca su retiro oficial, donde interpretará clásicos inmortales como “La mano de Dios”, “Celos sin motivos” y “Mercedita”, cerrando una carrera que debutó en el Teatro Puerto Rico de Nueva York en 1958.

iLe

Lugar: Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Fecha y hora: 21 y 22 de febrero de 2026

Sobre el artista: Ileana Cabra inició su carrera a los 16 años con Calle 13. Como solista, ha sido aclamada por la crítica, ganando el Grammy por “iLevitable”. Su música explora géneros clásicos latinoamericanos, percusión boricua y art pop. Con álbumes como “Almadura" y “Nacarile", iLe se ha posicionado como una voz poderosa de la música alternativa, colaborando con figuras como Natalia Lafourcade e Ivy Queen.

Black Guayaba: “Deluxe Experience”

Lugar: Centro de Bellas Artes de Santurce

Fecha y hora: 21 y 22 de febrero de 2026

Boletos: Ticketera y TicketCenter

Sobre el artista: Esta banda puertorriqueña ganadora del Grammy celebra 25 años de trayectoria. “Deluxe Experience” presenta dos shows completamente diferentes en noches consecutivas, utilizando tecnología audiovisual impresionante para recorrer su discografía. Son referentes del rock pop local, conocidos por su honestidad lírica y su capacidad para evolucionar musicalmente sin perder la esencia que los dio a conocer.

Christine D’Clario: “Sanando en el desierto”

Lugar: Coca-Cola Music Hall

Fecha y hora: 22 de febrero de 2026

Sobre el artista: Más que un concierto, es un encuentro profundo de adoración y testimonio. Christine comparte su historia de sanidad frente al trauma infantil y la depresión posparto, lanzando su nuevo libro. El evento incluye adoración real, grabación de podcast en vivo y preguntas interactivas. Es una líder de influencia global en la música sacra, conocida por su vulnerabilidad y poderosa voz.

Bryan Adams: “Roll with the Punches”

Lugar: Coliseo de Puerto Rico

Fecha y hora: 25 de febrero de 2026

Sobre el artista: Adams es una de las estrellas de rock más icónicas del mundo, con una carrera que abarca más de cuatro décadas. El canadiense es responsable de himnos mundiales como “Summer of ’69” y “(Everything I Do) I Do It for You”. Su estilo combina el rock energético con baladas poderosas, manteniendo una presencia escénica vibrante que le ha permitido vender millones de discos y ganar múltiples premios internacionales.

Richie Ray & Bobby Cruz: “Sonido Bestial Sinfónico”

Lugar: Coca-Cola Music Hall

Fecha y hora: 27 de febrero de 2026

Sobre el artista: Íconos de la salsa conocidos como “Los Reyes del Jala Jala”, este dúo revolucionó el género fusionando la salsa con la música clásica. En este evento histórico, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, llevarán éxitos como “Sonido bestial” y “Agúzate” a un nivel magistral. Son considerados arquitectos de la música tropical con una trayectoria de más de 50 años.

Limi-T21: “En el Choli es que es”

Lugar: Coliseo de Puerto Rico

Fecha y hora: 28 de febrero de 2026

Sobre el artista: Es la agrupación de merengue más estable y solicitada de Puerto Rico, manteniendo sus integrantes originales desde 1990. Con éxitos como “Estás enamorada” y “El baile pega’o”, han fusionado el merengue con el pop y lo urbano. Sus logros incluyen nominaciones al Grammy y presentaciones en escenarios como el Madison Square Garden, consolidándose como maestros de la fiesta y el ritmo tropical.

Rosario

Lugar: Coca-Cola Music Hall

Fecha y hora: 8 de marzo de 2026

Sobre el artista: Hija de la mítica Lola Flores, Rosario es una fuerza de la naturaleza que fusiona el flamenco con el pop, el rock y el funk. Conocida por su energía electrizante y su voz personalísima, regresa a la isla con un espectáculo que destila arte y pasión gitana, reafirmando por qué es una de las artistas más queridas de España en todo el continente americano.

Maná

Lugar: Coliseo de Puerto Rico

Fecha: 9 y 10 de abril de 2026

Sobre el artista: Considerada la banda de rock en español más influyente de la historia. Los mexicanos de Guadalajara han vendido millones de discos y ganado innumerables premios Grammy. Su música combina el rock con ritmos latinos y letras con conciencia ambiental y social. Hits como “Rayando el Sol” y “Labios compartidos” son himnos generacionales que garantizan una conexión total con el público boricua.

Lucecita Benítez “Claro y Musical”

Lugar: Centro de Bellas Artes de Santurce

Fecha: 14 de marzo del 2026

Sobre el artista: La legendaria intérprete puertorriqueña Lucecita Benítez, considerada una de las voces más puras, potentes y expresivas del pentagrama latinoamericano, regresará al Centro de Bellas Artes de Santurce con su esperado concierto “Claro y Musical”. El concierto incluirá temas icónicos que forman parte de su repertorio musical como “Claro y musical”, “Yo sé que te vas del campo”, “Se fue la lírica”, “El amor somos tú y yo” y “A la revancha”, entre otros.

Camilo

Lugar: Coliseo de Puerto Rico

Fecha y hora: 11 de abril de 2026

Sobre el artista: El cantautor colombiano es uno de los artistas más exitosos del pop actual. Con su estilo auténtico y su “Tribu”, ha conquistado al mundo con melodías contagiosas y letras que celebran el amor y la familia. Ganador de múltiples Latin Grammy, Camilo destaca por su habilidad como compositor y su carisma en el escenario, ofreciendo un show lleno de alegría y cercanía.

Dream Theater: “Parasomnia 2026”

Lugar: Coliseo de Puerto Rico

Fecha y hora: 12 de abril de 2026

Sobre el artista: Los maestros indiscutibles del metal progresivo. Conocidos por su virtuosismo técnico y composiciones complejas, cada integrante es considerado una leyenda en su instrumento. Su gira “Parasomnia” promete una experiencia sonora inigualable para los amantes del rock técnico, combinando la potencia del metal con la sofisticación del jazz y la música clásica.

Ricardo Arjona: “Lo que el Seco no dijo”

Lugar: Coliseo de Puerto Rico

Fecha y hora: 24 al 26 de abril de 2026

Sobre el artista: El cantautor guatemalteco es un fenómeno de masas en Puerto Rico. Famoso por sus letras narrativas y metafóricas sobre la vida diaria, el amor y la sociedad, Arjona regresa con una producción teatral y ambiciosa. Su capacidad para agotar múltiples funciones consecutivas es prueba de la conexión profunda que mantiene con su fanaticada, que lo sigue fielmente por su estilo poético único.

Tony Vega: “49+1 Medio siglo de Salsa Romántica”

Lugar: Coca-Cola Music Hall

Fecha y hora: 25 de abril de 2026

Sobre el artista: Una de las voces más elegantes de la salsa romántica. Tras haber formado parte de orquestas legendarias como la de Willie Rosario y Eddie Palmieri, Vega consolidó una carrera solista llena de éxitos como “Esa mujer” y “Aparentemente”. Este concierto celebra 50 años de trayectoria, prometiendo un viaje emocional a través de la salsa con el sentimiento y la voz impecable que lo definen.

Luis Enrique: “Hoy y siempre”

Lugar: Coliseo de Puerto Rico

Fecha y hora: 2 de mayo de 2026

Sobre el artista: Conocido como “El Príncipe de la Salsa”, el nicaragüense revolucionó el género a finales de los 80 con su estilo romántico y sofisticado. Multi-instrumentista y ganador del GRAMMY, Luis Enrique es responsable de clásicos como “Date un chance” y “Yo no sé mañana”. Su música combina la salsa con elementos del pop y el jazz, ofreciendo un espectáculo de alta calidad musical.

Braulio: “Serenata de amor”

Lugar: Centro de Bellas Artes de Caguas

Fecha y hora: 3 de mayo de 2026

Sobre el artista: Cantautor canario con más de cinco décadas de éxito. Poseedor de una voz inconfundible y una pluma privilegiada para la balada romántica, Braulio ha ganado premios en Viña del Mar y reconocimientos mundiales. En esta velada, contará con la participación de Los Hispanos, el legendario cuarteto puertorriqueño, creando una combinación perfecta de nostalgia, armonía vocal y romance.

Ed Sheeran

Lugar: Coliseo de Puerto Rico

Fecha y hora: 13 de mayo de 2026

Sobre el artista: Una de las superestrellas globales más importantes del siglo XXI. El británico es famoso por su habilidad para llenar arenas solo con su guitarra y un “loop pedal”. Ganador de múltiples Grammy, sus composiciones que mezclan folk, pop y hip-hop han roto todos los récords de reproducción. Sheeran ofrece un show orgánico y poderoso donde su talento musical es el centro absoluto.

Laura Pausini: “World Tour”

Lugar: Coliseo de Puerto Rico

Fecha y hora: 14 de mayo de 2026

Sobre el artista: La artista italiana más premiada y reconocida en el mundo de habla hispana. Con una voz potente y emotiva, Pausini celebra décadas de carrera interpretando sus grandes éxitos en español. Su carisma y la honestidad de sus interpretaciones la han convertido en un ícono del pop romántico, capaz de conectar de manera única con las emociones de su público.

Los Tigres del Norte: “La lotería”

Lugar: Coca-Cola Music Hall

Fecha y hora: 15 de mayo de 2026

Sobre el artista: Los “Ídolos del Pueblo” son la agrupación más influyente de la música norteña. Con más de 55 años de carrera y múltiples premios Grammy, sus canciones son crónicas de la vida, el amor y las luchas de los inmigrantes. En su gira “La lotería”, presentan un espectáculo cargado de historias y éxitos que han trascendido generaciones, consolidándolos como un fenómeno cultural latino.

Durini Live By Lennox

Lugar: Coca-Cola Music Hall

Fecha y hora: 30 de mayo de 2026

Sobre el artista: Lennox es una de las voces más icónicas y poderosas del género urbano. Tras una trayectoria histórica como parte de uno de los dúos más importantes del reggaetón, llega con su primer concierto como solista. Reconocido por su estilo inconfundible y su energía arrolladora, promete una noche legendaria llena de clásicos, nueva música, colaboraciones y sorpresas que marcarán un hito en su carrera.

Carlos Vives y La Provincia: “Tour al Sol”

Lugar: Coliseo de Puerto Rico

Fecha y hora: 5 de junio de 2026

Sobre el artista: El embajador de la música colombiana ante el mundo. Vives revolucionó la escena fusionando el vallenato tradicional con el pop y el rock. Acompañado de su banda La Provincia, ofrece un espectáculo lleno de color, ritmo y alegría. Su música celebra las raíces caribeñas con una energía moderna que pone a bailar a personas de todas las edades con hits como “La gota fría” y “La bicicleta”.

Rosalía: “Lux Tour”

Lugar: Coliseo de Puerto Rico

Fecha y hora: 3 de septiembre de 2026

Sobre el artista: La artista española que ha redefinido el pop global. Rosalía fusiona el flamenco tradicional con trap, electrónica y reggaetón de una manera vanguardista. Ganadora de múltiples Grammy, su “Lux Tour” promete ser una experiencia estética y sonora de otro nivel, reafirmando su estatus como un ícono de la moda y la innovación musical que no deja de sorprender a la crítica y al público.

Ricardo Montaner: “El último regreso” Tour

Lugar: Coliseo de Puerto Rico

Fecha y hora: 18 de septiembre de 2026