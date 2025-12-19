Opinión
Milo J anuncia concierto en Puerto Rico para el 2026

El artista argentino vendrá a la isla como parte de su gira mundial “La vida era más corta”

19 de diciembre de 2025 - 6:33 PM

Updated At

Actualizado el 19 de diciembre de 2025 - 6:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Milo J anunció en redes sociales la lista de países que serán parte de su próxima gira mundial (Captura)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Como parte de su gira mundial “La vida era más corta“, el joven artista argentino Camilo Joaquín Villarruel, conocido como Milo J, se presentará por primera vez en Puerto Rico.

El cantante urbano de 19 años compartió, hoy viernes, en sus redes sociales, un anuncio con las fechas que serán parte de la primera vuelta del “tour” que lleva el nombre de su último disco y que comenzó esta semana en la capital de su país natal, Buenos Aires.

En la publicación, el artista presentó el itinerario de conciertos a través de una lista de países de Europa y Latinoamérica identificados con sus respectivas banderas, entre las que figura Puerto Rico. De esta manera, confirmó que la isla forma parte del recorrido de la gira, aunque todavía se desconocen la fecha y el “venue” del concierto.

Milo J se hizo popular en la escena urbana internacional después de protagonizar la BZRP Music Session #57 con el productor argentino Bizarrap, un lanzamiento que lo catapultó ante audiencias globales y lo consolidó como una de las voces emergentes del trap y rap en español. Además, ya ha colaborado con reconocidos nombres de la escena como el puertorriqueño Eladio Carrión en el tema “La canción feliz del disco”, incluido en el álbum "Sol María de Carrión", lo que también fortaleció su vínculo con el público boricua que desde entonces ha comenzado a seguir su carrera de más cerca.

Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking News
