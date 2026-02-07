Más que música, un álbum de momentos: las “Escenas” de Sin Bandera

Hay amores que no se olvidan, sino que se transforman en canciones. Con el lanzamiento de “Escenas”, Sin Bandera regresa para recordar por qué son los arquitectos del romanticismo en español.

Tras un cuarto de siglo redefiniendo la balada pop, Noel Schajris y Leonel García reaparecen con una producción discográfica compuesta por 10 temas. Este nuevo álbum no es solo una colección de canciones, sino la consolidación de 25 años de una sinergia vocal que los mantiene como líderes en las listas de éxitos en México y Latinoamérica.

Conscientes de que “la vida es un millón de momentos”, en su nuevo disco, Sin Bandera decidió capturar diez de ellos. “Escenas”, además, supone una invitación introspectiva a recorrer los fragmentos más profundos de las relaciones humanas bajo el sello inconfundible del dúo.

“Se podría decir que todos los días es un nuevo comienzo de la vida, todos los días te despiertas agradeciendo. Primero, que sigues respirando en este plano, en este planeta, tratando de seguir aprendiendo la asignatura del amor, que es el título que nos ganamos, creo, en cada encarnación y que es la escuela de la vida, la máxima materia es esa, aprender lo que es ese amor incondicional. Todos los días sentimos que estamos aprendiendo tantas cosas, así que es una bendición poder ofrecer un disco nuevo para que sigan ustedes ahí escuchando, sin duda”, dijo Schajris en entrevista virtual con El Nuevo Día.

Ganadores del Grammy Latino, de seguro son muchos los momentos en la vida de los exponentes que se han convertido en escenas. Según García, se trata de una combinación de buenas y duras vivencias.

“Desde cuando alguna vez te rompieron el corazón por primera vez, y nunca se te va a olvidar la sensación de estar ahí en ese momento y lo que estabas sintiendo, y la persona con la que estabas, y cómo fue, hasta el día que nació mi hijo, que se convirtió en una escena que nunca voy a olvidar, cuando vi a mi mujer y él salió por primera vez a la luz”, sostuvo.

De eso, precisamente, es que trata el nuevo disco del dúo mexicano. El “focus track”, por ejemplo, se titula “Nunca” y es un relato de la escena en la que alguien le rompen el corazón por primera vez y cambia todo su interior.

“Acompañada por una una hermosa melodía, la música alegre contrasta con la tristeza que refleja la letra, convirtiéndola en la canción más triste de esta colección y el segundo sencillo que se desprende del disco", detallaron en un comunicado.

El primer lanzamiento, asimismo, se llama “¿Qué culpa tiene ella?”, primera escena que se desprendió de este álbum, cuyo video musical fue presentado el pasado 16 de enero. El mismo acaba de posicionarse en el puesto #1 de la radio pop en México. Con este logro, Sin Bandera reafirma una conexión inmediata con la audiencia.

Este mes de febrero, por otro lado, comienza "Escenas Tour”. Los exponentes coincidieron en que la gira de conciertos no podría arrancar en una mejor fecha que los días 13 y 14 de febrero, con un lleno total en el Arena Movistar de Buenos Aires, Argentina.

“Este nuevo ‘show’, la verdad que es muy interesante porque hicimos un ejercicio de ver qué están escuchando ustedes en sus casas en los últimos años y nos sorprendió muchísimo al ver canciones que no habíamos contemplado en la gira pasada y que tal vez no hubiéramos contemplado si no hubiéramos visto esa información. Son canciones que no cantamos hace 18 años y van a formar parte de este ‘show’, hay músicos espectaculares, realmente es una banda posiblemente de las mejores que hemos armado, suenan increíble los arreglos, todas las ideas que han surgido, primera vez que va a haber metales, entonces hay muchas cosas nuevas y muy motivantes, inspiradoras para poder salir con todo”, adelantó Schajris.

Sobre la importancia del mercado boricua en su historia, García apuntó que para ellos la isla significa mucho más que un mercado. “Ha sido no solamente el lugar en el que ganamos nuestro primer premio, que fue un Premio de la Música en el 2003, hace 23 años; la primera vez que subimos a un escenario para agradecer algo, fue en la isla, San Juan, Puerto Rico, nunca me voy a olvidar”, dijo.

Su compañero agregó que mantienen una relación “hermosa” con Puerto Rico. “Yo recuerdo que desde nuestras primeras veces que fuimos, todos los eventos a los que fuimos, cómo nos recibieron, cómo nos trataron, la sorpresa que me llevé del gusto que tenían en la isla por la música romántica, por esta historia que tenían con la canción romántica de muchos años atrás y ver cómo recibían lo que estábamos haciendo, fue espectacular”.

Adelantaron a El Nuevo Día que “Escenas Tour” llegará a Puerto Rico el próximo 28 de agosto. Aún se desconoce dónde tendrá lugar y cuándo inicia la venta de boletos.