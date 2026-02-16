Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Me miró a los ojos”: habla la fanática que agarró por el cuello a Bad Bunny en Argentina

La joven cuenta cómo se dio ese encuentro con el cantante durante el segmento de “La casita”

16 de febrero de 2026 - 10:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny presentó en Buenos Aires tres funciones a casa llena en el estadio del River Plate el 13, 14, y 15 de febrero. (Rodrigo Abd)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Buenos Aires se encendió este fin de semana por la figura de Bad Bunny. En las calles, en las redes sociales y en todos lados se habla de la serie de tres shows que el cantante puertorriqueño celebró en el estadio de River Plate.

RELACIONADAS

Sin embargo, lo más comentado en las últimas horas, fue un reciente video que se viralizó del concierto del sábado por la noche, donde una joven tomó del cuello al artista que había bajado hacia el público para cantar cerca de sus fans. “Me miró a los ojos”, comentó la chica a LA NACION.

Tras el éxito en los Grammy y su performance histórica en el Super Bowl, Bad Bunny llegó a Buenos Aires con su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, con shows agotados el 13, 14 y 15 de febrero en el Estadio Más Monumental. En cada noche, unas 80,000 personas vibraron al ritmo del cantante más escuchado del mundo en la actualidad.

Bad Bunny estuvo en Buenos Aires el viernes 13 de febrero en el primero de sus tres shows en el estadio de River Plate en el marco del Debí tirar más fotos World Tour. “Estaba loco por volver a mi isla y por volver a la Argentina. Después de dos semanas muy intensas, se los digo desde el fondo de mi corazón, se siente como volver a casa, así que gracias”, expresó el cantante sobre el escenario.Bad Bunny en el River, en Buenos Aires.
1 / 11 | Bad Bunny retoma su gira mundial tras espectáculo en el Super Bowl . Bad Bunny estuvo en Buenos Aires el viernes 13 de febrero en el primero de sus tres shows en el estadio de River Plate en el marco del Debí tirar más fotos World Tour. - Rodrigo Abd

En el segundo show de este ciclo, que será recordado por las invitaciones de Duki, Khea y Cazzu al escenario, se dio una particular escena. Dennise Aramayo, de 18 años y oriunda de Florencio Varela, llegó temprano al estadio con su mejor amiga, su hermano y cuñada. Su idea era estar en primera fila en el sector de “La Casita”, donde el cantante recrea una casa típica de los barrios humildes de Puerto Rico y lo utiliza como escenario.

“Quería ir a ‘La Casita’, así que fuimos a las seis para hacer la fila. Ya iba con la expectativa de estar adelante y verlo de cerca”, contó la joven notablemente afónica, producto de cantar todo el recital. “El show fue muy bueno. Te sorprende en cada momento. Te impacta, fue impresionante”, opinó Dennise, que sigue a Bad Bunny desde sus inicios en 2017, cuando el cantante hizo sus primeras presentaciones en el país en boliches del Conurbano.

El video del que todos hablan

Luego de la primera parte del show donde Bad Bunny toca sus canciones más salseras en el escenario principal, pasa a la zona de “La Casita” para cantar sus hits de reggaetón. Fue en ese momento, donde el artista decidió bajar a saludar al público mientras sonaba “Si veo a tu mamá”, del disco YHLQMDLG lanzado en 2020.

Allí fue que se dirigió directamente hacia Dennise. “Fue inesperado, bajó de la nada y justo apuntó para donde estaba yo”, contó la joven. Lo llamativo del video que compartió en sus redes sociales es que luego de que Bad Bunny se acercó, ella lo tomó del cuello, regalando una imagen que dio la vuelta al mundo.

Fanática agarra por el cuello a Bad Bunny: mira lo que hizo después

Fanática agarra por el cuello a Bad Bunny: mira lo que hizo después

El cantante fue sorprendido mientras interpretaba “Si veo a tu mamá” en Buenos Aires.

“De la emoción no sabía qué hacer y lo agarré del cuello. Todos me dicen ahora: ‘lo ahorcaste, lo ahorcaste’”, comentó entre risas. “Se acercó y re buena onda. Se quedó, cantamos la parte de la canción juntos, fue súper emocionante”, agregó.

Según relató Dennise, logró vivir un momento íntimo con su ídolo en medio de la multitud. “Se sacó las gafas y me miró a los ojos. Yo estaba como en shock, no sabía qué hacer, estaba paralizada. No podía creer que estaba cara a cara cantando con él”, aseguró la creadora del video que superó en unas horas más de 750 mil reproducciones y 40 mil likes en X.

Al compartirlo en su cuenta, escribió: “Mi mejor 14, Benito te amo. Soy la mujer más feliz de Argentina”. “Es el mejor festejo de San Valentín que pude haber tenido”, afirmó ahora Dennise, desde la comodidad de su casa.

A partir de la publicación del clip, con la imagen de Bad Bunny siendo tomado del cuello, se replicaron miles de comentarios en las redes sociales. “No sé qué decir, estoy impactada”, le comentó una usuaria a Dennise. “Dios, pensé que te iba a besar”, se esperanzó otra en el posteo. “Le apretó el cuello y sabemos que a él le gustó”, opinó otro internauta bromeando con la situación.

“Recibí muchos mensajes, me entran notificaciones todo el tiempo, hasta se me trabó el celular. Está en todos lados, no lo puedo creer. Es un recuerdo que no lo voy a olvidar más”, concluyó Dennise sobre su video viral y su encuentro tan cercano con su ídolo.

Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó".La escenografía consistió de vegetación múltiple. Bad Bunny cantó por 13 minutos y frente a 68,000 fanáticos que se encontraban en el estadio y miles más que estaban viendo desde otros lugares.
Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó".La escenografía consistió de vegetación múltiple. Bad Bunny cantó por 13 minutos y frente a 68,000 fanáticos que se encontraban en el estadio y miles más que estaban viendo desde otros lugares.
Bad BunnySuper BowlRiver Plate
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
