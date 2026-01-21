Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Megadeth se despide con un feroz último álbum

Los pioneros del thrash metal, ganadores de un Grammy, publican su último álbum de estudio, consolidando su legado

21 de enero de 2026 - 8:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen de portada publicada por Tradecraft/BLKIIBLK muestra el álbum homónimo de Megadeth. (Tradecraft/BLKIIBLK vía AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Después de más de 40 años destrozando guitarras, Megadeth se despide en sus propios términos atronadores.

RELACIONADAS

El 17º y último álbum de estudio de los pioneros del thrash metal, ganador de un Grammy, que sale a la venta el viernes, demuestra rápidamente que no se trata de una despedida sentimental.

“Hoy puedo sangrar yo, pero esta noche morirás tú”, gruñe el líder Dave Mustaine en “Tipping Point”, el furioso comienzo del álbum que rezuma el Megadeth clásico con solos de guitarra abrasadores, riffs crujientes y un contrabajo kilométrico.

Hasta que Mustaine cambia bruscamente el ritmo con una ominosa advertencia. La música se ralentiza con cada línea, como si la persona con la que está enfadado -puede ser personal, política o ambas, que ha sido la agenda de Megadeth durante décadas- se encontrara con un final prematuro.

“Intentas detener los pasos / Y parar el corazón que late”, gruñe Mustaine. “Suplicarás silencio / Rezarás por la paz”.

Mustaine, fundador de la banda y único miembro constante, anunció en agosto que era el “momento perfecto” -aún en la cima del juego y en sus propios términos- para que Megadeth lanzara un álbum final.

Mustaine y Chris Rakestraw forman equipo como coproductores por tercer álbum consecutivo. Es el debut en Megadeth del guitarrista Teemu Mäntysaari y el primer trabajo de estudio con el bajista James LoMenzo desde “Endgame” en 2009. Dirk Verbeuren vuelve a la batería para su segundo álbum.

Megadeth se mantiene fiel a sus raíces agresivas y rápidas, pero también incorpora ritmos a medio tiempo. Y hay un tema extra que entusiasmará a los fans del género: una versión reimaginada y acelerada de “Ride The Lightning” de Metallica. Mustaine, que coescribió este clásico del metal antes de ser despedido por la banda en 1983, en su época anterior a Megadeth, lo añadió para “presentar mis respetos al lugar donde empezó mi carrera”, dijo en un comunicado de prensa.

Mustaine, de 64 años, lleva a los oyentes al interior de sus angustiosos pensamientos en “¡Eh, Dios!”. Se disculpa por estar “desaparecido últimamente”, pero añade: “He tenido muchas cosas en la cabeza”.

No es broma. Los fans de Megadeth lo han rockeado todo durante cuatro décadas.

“Let There Be Shred” es un tema optimista, de ritmo rápido e himno que resume la misión de Mustaine en la música: “El día que nací, una guitarra en mis manos / La tierra empezó a retumbar una orden atronadora / Para golpear y golpear, para golpear mi cabeza / Para destrozar mi guitarra y “¡Que haya Shred!””.

“Puppet Parade” se abre con un almibarado solo de Mäntysaari y desemboca en un thrasher que encajaría en cualquier álbum anterior de Megadeth. Lo mismo ocurre con “Made To Kill”, que comienza con una retumbante intro de batería, y la amenazadora “Obey The Call”.

“The Last Note”, el último tema original, es una conmovedora despedida de Mustaine, de 5 minutos y medio de duración, en la que la guitarra es la protagonista.

“Así que, aquí está mi última voluntad, mi testamento final, mi burla”, dice Mustaine con un gruñido más antes de terminar suavemente. “Vine, goberné, ahora desaparezco”.

Pero no antes de que “Megadeth” despida a Mustaine y compañía con uno de los mejores lanzamientos de su extenso catálogo.

___

“Megadeth”, de Megadeth

Cuatro estrellas de cinco.

En repetición: “Tipping Point”, “Puppet Parade”, “Made To Kill”

Sáltatelo: “Otro mal día”

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
rockMúsica
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 21 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: