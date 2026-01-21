Megadeth se despide con un feroz último álbum

Después de más de 40 años destrozando guitarras, Megadeth se despide en sus propios términos atronadores.

El 17º y último álbum de estudio de los pioneros del thrash metal, ganador de un Grammy, que sale a la venta el viernes, demuestra rápidamente que no se trata de una despedida sentimental.

“Hoy puedo sangrar yo, pero esta noche morirás tú”, gruñe el líder Dave Mustaine en “Tipping Point”, el furioso comienzo del álbum que rezuma el Megadeth clásico con solos de guitarra abrasadores, riffs crujientes y un contrabajo kilométrico.

Hasta que Mustaine cambia bruscamente el ritmo con una ominosa advertencia. La música se ralentiza con cada línea, como si la persona con la que está enfadado -puede ser personal, política o ambas, que ha sido la agenda de Megadeth durante décadas- se encontrara con un final prematuro.

“Intentas detener los pasos / Y parar el corazón que late”, gruñe Mustaine. “Suplicarás silencio / Rezarás por la paz”.

Mustaine, fundador de la banda y único miembro constante, anunció en agosto que era el “momento perfecto” -aún en la cima del juego y en sus propios términos- para que Megadeth lanzara un álbum final.

Mustaine y Chris Rakestraw forman equipo como coproductores por tercer álbum consecutivo. Es el debut en Megadeth del guitarrista Teemu Mäntysaari y el primer trabajo de estudio con el bajista James LoMenzo desde “Endgame” en 2009. Dirk Verbeuren vuelve a la batería para su segundo álbum.

Megadeth se mantiene fiel a sus raíces agresivas y rápidas, pero también incorpora ritmos a medio tiempo. Y hay un tema extra que entusiasmará a los fans del género: una versión reimaginada y acelerada de “Ride The Lightning” de Metallica. Mustaine, que coescribió este clásico del metal antes de ser despedido por la banda en 1983, en su época anterior a Megadeth, lo añadió para “presentar mis respetos al lugar donde empezó mi carrera”, dijo en un comunicado de prensa.

Mustaine, de 64 años, lleva a los oyentes al interior de sus angustiosos pensamientos en “¡Eh, Dios!”. Se disculpa por estar “desaparecido últimamente”, pero añade: “He tenido muchas cosas en la cabeza”.

No es broma. Los fans de Megadeth lo han rockeado todo durante cuatro décadas.

“Let There Be Shred” es un tema optimista, de ritmo rápido e himno que resume la misión de Mustaine en la música: “El día que nací, una guitarra en mis manos / La tierra empezó a retumbar una orden atronadora / Para golpear y golpear, para golpear mi cabeza / Para destrozar mi guitarra y “¡Que haya Shred!””.

“Puppet Parade” se abre con un almibarado solo de Mäntysaari y desemboca en un thrasher que encajaría en cualquier álbum anterior de Megadeth. Lo mismo ocurre con “Made To Kill”, que comienza con una retumbante intro de batería, y la amenazadora “Obey The Call”.

“The Last Note”, el último tema original, es una conmovedora despedida de Mustaine, de 5 minutos y medio de duración, en la que la guitarra es la protagonista.

“Así que, aquí está mi última voluntad, mi testamento final, mi burla”, dice Mustaine con un gruñido más antes de terminar suavemente. “Vine, goberné, ahora desaparezco”.

Pero no antes de que “Megadeth” despida a Mustaine y compañía con uno de los mejores lanzamientos de su extenso catálogo.

“Megadeth”, de Megadeth

Cuatro estrellas de cinco.

En repetición: “Tipping Point”, “Puppet Parade”, “Made To Kill”

Sáltatelo: “Otro mal día”