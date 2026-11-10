Merenguero Manny Cruz cumple un sueño junto a Juan Luis Guerra: “Soy un milagro de la industria musical”

Hay sueños que tardan años en hacerse realidad, pero que nunca dejan de latir en el corazón. Para el merenguero dominicano Manny Cruz, uno de ellos era grabar una canción junto a Juan Luis Guerra, el artista que considera el más grande en la historia musical de su país y cuya trayectoria admira desde niño. Esa ilusión finalmente se convirtió en realidad con “Nieve en verano”, un tema que une a dos generaciones y celebra el talento, la fe y la identidad dominicana.

Con más de siete millones de reproducciones en YouTube desde que estrenó en septiembre, la historia de este proyecto comenzó en 2022, cuando el productor venezolano-dominicano Motif le presentó la canción a Cruz, quien quedó prendado del tema desdecque la escucha. En ese momento, sintió que debía compartirlo con su ídolo a quien ya conocía desde hace varios años, aunque decidió esperar hasta que su carrera estuviera más consolidada.

“Esta canción me la muestra Motif y yo me enamoré. En ese mismo instante Dios puso en mi corazón que yo iba a hacer esa canción con Juan Luis Guerra. Lo decreté y sabía que en algún momento iba a pasar, pero sentía que no era el momento para enseñársela todavía”, explicó el cantante nacido en Santo Domingo. ”Esperé tres años, porque entendía que mi carrera tenía que seguir creciendo y desarrollándose, y se la mostré en el 2025”.

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Tras recibir el visto bueno de Guerra, ambos equipos dedicaron aproximadamente un año y cuatro meses a desarrollar el arreglo musical, la producción, el vídeo y la estrategia de lanzamiento. El resultado fue una espera de cuatro años y medio para Cruz que culminó en una colaboración soñada.

El vídeo musical, filmado en la Zona Colonial de Santo Domingo, cuenta con la participación de Francisca Lachapel, presentadora dominicana de Univision, y del expelotero David Ortiz, conocido como “Big Papi”. Para Cruz, reunirlos junto a Guerra constituye una celebración de la dominicanidad desde la música, la comunicación y el deporte.

Cantar junto a Juan Luis Guerra

Aunque ha colaborado con figuras de la talla de Milly Quezada, Elvis Crespo, Sergio Vargas y Wilfrido Vargas, entre muchos otros, trabajar con Guerra tiene un significado distinto. “Juan Luis para mí es el referente más grande que tengo desde que tengo uso de razón, mi mayor influencia, no solamente como artista, sino también como ser humano. Compartimos valores familiares y valores cristianos”, explicó Cruz, quien estuvo de visita en Puerto Rico para promocionar la canción. ”Para nosotros es lo más grande que tenemos en la República Dominicana, por cómo ha llevado nuestra dominicanidad, la bachata y el merengue por todo el mundo, poniendo a bailar al mundo completo con nuestra cultura. Es un genio de la música latina, no solamente de la música tropical”.

El cantante reconoce que la oportunidad lo llena de gratitud, especialmente porque considera que Guerra es muy selectivo con sus colaboraciones.

Manny Cruz, a la izquierda, junto al maestro Juan Luis Guerra, durante la grabación del tema "Nieve en verano" grabado por ambos. (Suministrada)

Reflejo de su propia historia

“Nieve en verano” cuenta una historia de amor que parece imposible, pero que termina convirtiéndose en realidad. El mensaje, según Cruz, es que la fe en Dios y el trabajo constante pueden abrir caminos inesperados.

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“Yo soy un vivo ejemplo de que no hay nada imposible. Mi carrera empezó sin estrategia, sin equipo, sin dinero, y diez años después mira en lo que se ha convertido”, añadió el intérprete de canciones como “Las puertas del cielo” y “No me lo creo”. Aunque me falta mucho camino por recorrer, entiendo que lo que el Señor me ha dado ha sido maravilloso. Yo soy un milagro de la industria musical, porque entiendo que este medio artístico es muy difícil”.

Nacido en 1983, Emmanuel Cruz Sánchez creció escuchando las baladas que ponían sus padres y la música de Elvis Presley y The Beatles que disfrutaba su pogenitor. Su hermano, el cantante y compositor Daniel Santacruz, fue otra influencia determinante en su carrera. Antes de dedicarse profesionalmente a la música, trabajó durante siete años vendiendo piezas de repuestos de automóviles, desde los 17 hasta los 24 años. Después, pasó por agrupaciones como Rikarena, el grupo de Kinito Méndez e Ilegales.

Su primera etapa como solista, en 2010, no tuvo los resultados esperados. Luego formó Aura, un grupo que cantaba baladas junto con dos amigos, y regresó como solista en 2016. El éxito de canciones como “Sabes enamorarme”, en 2017, impulsó una nueva etapa que continuó con éxitos como “Bailando contigo” y “Santo Domingo”. Según explicó a El Nuevo Día, su propuesta combina merengue tradicional con elementos modernos de pop, sin perder el sabor característico del género.

Álbum con raíces dominicanas y cubanas

“Nieve en verano” es el primer sencillo de su próximo álbum, previsto para marzo de 2027. El proyecto tendrá una dimensión personal, ya que será un homenaje a su padre, de origen cubano, fallecido hace nueve años. Cruz quiere unir sus raíces dominicanas con la herencia cubana que lleva en la sangre. Además del merengue, incluirá salsa, son, bolero y bachata, junto con colaboraciones sorpresa que, adelanta, serán del agrado de su público tanto en la República Dominicana, como en Puerto Rico.

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De hecho, el artista recordó que ha visitado la isla en varias ocasiones, incluso para compartir escenario con Elvis Crespo y Andy Montañez en el Coca-Cola Music Hall. Sin embargo, todavía no ha ofrecido un concierto propio.

“Me siento muy honrado de que la base de fans en Puerto Rico haya crecido a través de los años, y sé que con esta canción puede pasar algo muy interesante. De hecho, mantengo muchísimas amistades puertorriqueñas y colegas a los que quiero muchísimo como Elvis Crespo, Olga Tañón, Víctor Manuelle, Christian Daniel y Michael Stuart”, destacó Cruz. “Son grandes amigos y hermanos, estamos ahí al cruzar de la esquina entre Santo Domingo y San Juan”.