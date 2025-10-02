Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
2 de octubre de 2025
89°ligeramente nublado
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Morat anuncia su debut en el Coliseo de Puerto Rico

La preventa comenzará hoy y la venta general estará disponible a partir de mañana

2 de octubre de 2025 - 11:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Este concierto llega tras una serie de importantes logros para la banda, incluyendo ser los máximos ganadores de Premios Juventud 2025 con tres galardones. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La banda colombiana de pop rock Morat se presentará por primera vez en el emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el sábado, 13 de diciembre, a las 8:00 p.m., como parte de su gira mundial “Asuntos Pendientes”.

RELACIONADAS

La preventa de boletos comenzará el jueves, 2 de octubre, y la venta general estará disponible a partir del viernes, 3 de octubre a través de Ticketera. El espectáculo es una producción de CMN, No Limit Entertainment y Seba Rock Entertainment.

“Que Morat se presente por primera vez en el Coliseo de Puerto Rico es un gran logro. Estamos trabajando intensamente para brindarle al público puertorriqueño un espectáculo de clase mundial”, expresó el productor Oaco López.

Este concierto llega tras una serie de importantes logros para la banda, incluyendo ser los máximos ganadores de Premios Juventud 2025 con tres galardones, y su reciente nominación al Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum Pop/Rock, gracias a su aclamado álbum de estudio “Ya Es Mañana”.

Lanzado el 22 de mayo de 2025, “Ya Es Mañana” cuenta con 14 temas que combinan su característico sonido pop con guitarras y una narrativa introspectiva y emocional.

Formado por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, Morat se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del pop en español. Éxitos como “Cuando Nadie Ve,” “Besos en Guerra”, “Cómo Te Atreves” y “506” han conquistado a millones, y sus colaboraciones incluyen nombres como Juanes, Alejandro Fernández, Sebastián Yatra y Danna Paola.

Para más información sobre el concierto “Asuntos Pendientes” de Morat y detalles de boletos, visite Ticketera.com.

Tags
MoratColiseo de Puerto Rico José Miguel AgrelotConcierto
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 2 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: