Morat anuncia su debut en el Coliseo de Puerto Rico

La banda colombiana de pop rock Morat se presentará por primera vez en el emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el sábado, 13 de diciembre, a las 8:00 p.m., como parte de su gira mundial “Asuntos Pendientes”.

La preventa de boletos comenzará el jueves, 2 de octubre, y la venta general estará disponible a partir del viernes, 3 de octubre a través de Ticketera. El espectáculo es una producción de CMN, No Limit Entertainment y Seba Rock Entertainment.

“Que Morat se presente por primera vez en el Coliseo de Puerto Rico es un gran logro. Estamos trabajando intensamente para brindarle al público puertorriqueño un espectáculo de clase mundial”, expresó el productor Oaco López.

Este concierto llega tras una serie de importantes logros para la banda, incluyendo ser los máximos ganadores de Premios Juventud 2025 con tres galardones, y su reciente nominación al Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum Pop/Rock, gracias a su aclamado álbum de estudio “Ya Es Mañana”.

PUBLICIDAD

Lanzado el 22 de mayo de 2025, “Ya Es Mañana” cuenta con 14 temas que combinan su característico sonido pop con guitarras y una narrativa introspectiva y emocional.

Formado por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, Morat se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del pop en español. Éxitos como “Cuando Nadie Ve,” “Besos en Guerra”, “Cómo Te Atreves” y “506” han conquistado a millones, y sus colaboraciones incluyen nombres como Juanes, Alejandro Fernández, Sebastián Yatra y Danna Paola.