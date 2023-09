La agrupación Morat estrenó la canción ‘Nunca volvieron’ después de anunciar un único concierto en Madrid (España), la ciudad que les dio uno de los grandes impulsos de su carrera.

La canción ‘Nunca volvieron’ cuenta una historia de infidelidad, un tema poco común en la banda.

Fue compuesta por Juan Pablo Isaza y Juan Pablo Villamil justo en los últimos días de un verano nutrido de conciertos en España. La producción estuvo a cargo de Mapache.

Sobre la canción, Juan Pablo Isaza comentó: “Nunca volvieron es una canción importante para nosotros. Es una canción que escribí con Villa a las 3 de la mañana, en una de esas noches donde agarras las guitarras y una frase trae a otra y un verso trae a otro y al final nos dimos cuenta de que ya teníamos la canción”.

Según el comunicado de Universal Music que presentó esta nueva pieza de la discografía de Morat,“Nunca volvieron está llena de metáforas que, al escuchar la letra, uno puede viajar a cualquier realidad propia, especialmente en esas situaciones en las que todos te advierten de lo que está pasando y uno no ve o no quiere ver, y cuando te quieres dar cuenta, es como si los ladrones hubieran entrado en tu casa y se lo llevaron todo por no darte cuenta de que la puerta estaba abierta”.