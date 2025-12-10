Mozart y Beethoven protagonizan el séptimo concierto clásico de la Sinfónica

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico presentará el séptimo concierto clásico de su temporada este sábado, 13 de diciembre, a las 7:00 p.m., en la Sala Sinfónica Pablo Casals en Santurce.

La velada estará a cargo del reconocido director y contrabajista italiano Enrico Fagone, quien regresa a la isla para dirigir un programa vibrante con el talento de dos destacados músicos de la OSPR como solistas invitados: el violinista Fermín Segarra Cordero y el principal violista Fernando Vela, quienes interpretarán la Sinfonía concertante en mi bemol mayor, K. 364, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Esta obra, célebre por su equilibrio perfecto, lirismo y diálogo virtuoso entre ambos instrumentos, es considerada “una de las composiciones más sublimes del repertorio mozartiano”.

“Nos llena de satisfacción presentar un programa que exalta la esencia del repertorio clásico a través de dos figuras fundamentales como Mozart y Beethoven. De igual manera, nos honra recibir nuevamente al maestro Enrico Fagone y destacar el talento de dos de nuestros músicos como solistas en una de las obras más admiradas de Mozart. Será una experiencia inolvidable para el público”, expresó la directora ejecutiva de la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Melissa Santana.

El concierto Clásico 7 abrirá con la brillante Sinfonía núm. 38 en Re mayor, “Praga,” también de Mozart, una obra reconocida por su elegancia, humor musical y refinada escritura orquestal.

Como cierre del programa, la OSPR interpretará una de las composiciones más emblemáticas del repertorio universal: la Sinfonía núm. 5 en Do menor, de Ludwig van Beethoven, célebre por su motivo inicial inconfundible, su carácter transformador y su final de espíritu triunfal.