Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mozart y Beethoven protagonizan el séptimo concierto clásico de la Sinfónica

La velada musical estará a cargo del reconocido director y contrabajista italiano Enrico Fagone

10 de diciembre de 2025 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El contrabajista italiano Enrico Fagone. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico presentará el séptimo concierto clásico de su temporada este sábado, 13 de diciembre, a las 7:00 p.m., en la Sala Sinfónica Pablo Casals en Santurce.

RELACIONADAS

La velada estará a cargo del reconocido director y contrabajista italiano Enrico Fagone, quien regresa a la isla para dirigir un programa vibrante con el talento de dos destacados músicos de la OSPR como solistas invitados: el violinista Fermín Segarra Cordero y el principal violista Fernando Vela, quienes interpretarán la Sinfonía concertante en mi bemol mayor, K. 364, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Esta obra, célebre por su equilibrio perfecto, lirismo y diálogo virtuoso entre ambos instrumentos, es considerada “una de las composiciones más sublimes del repertorio mozartiano”.

“Nos llena de satisfacción presentar un programa que exalta la esencia del repertorio clásico a través de dos figuras fundamentales como Mozart y Beethoven. De igual manera, nos honra recibir nuevamente al maestro Enrico Fagone y destacar el talento de dos de nuestros músicos como solistas en una de las obras más admiradas de Mozart. Será una experiencia inolvidable para el público”, expresó la directora ejecutiva de la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Melissa Santana.

El concierto Clásico 7 abrirá con la brillante Sinfonía núm. 38 en Re mayor, “Praga,” también de Mozart, una obra reconocida por su elegancia, humor musical y refinada escritura orquestal.

Como cierre del programa, la OSPR interpretará una de las composiciones más emblemáticas del repertorio universal: la Sinfonía núm. 5 en Do menor, de Ludwig van Beethoven, célebre por su motivo inicial inconfundible, su carácter transformador y su final de espíritu triunfal.

Los boletos para este y demás conciertos de la temporada están disponibles en Ticketera y Ticket Center.

Tags
Orquesta Sinfónica de Puerto RicoConciertosCentro de Bellas Artes de SanturceSala Sinfónica
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: