Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Muere a los 47 años Brad Arnold, vocalista de la banda de rock 3 Doors Down

El cantante falleció tras una batalla contra un cáncer de riñón

7 de febrero de 2026 - 7:33 PM

Updated At

Actualizado el 7 de febrero de 2026 - 7:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante Brad Arnold de la banda de rock estadounidense 3 Doors Down sube al escenario en el concierto inaugural de su gira alemana en el Columbiahalle de Berlín, el 21 de febrero de 2012. (Jörg Carstensen/dpa vía AP) (Jörg Carstensen)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Ángeles - Brad Arnold, el vocalista de la banda de rock 3 Doors Down, nominada a los Grammy, murió el sábado, meses después de anunciar que le habían diagnosticado un cáncer de riñón en estadio 4. Tenía 47 años. Tenía 47 años.

La banda dijo en un comunicado que Arnold “falleció pacíficamente, rodeado de sus seres queridos, mientras dormía después de su valiente batalla contra el cáncer.”

3 Doors Down se formó en Mississippi en 1995 y cuatro años más tarde recibió una nominación a los Grammy por el gran éxito “Kryptonite”. Arnold escribió la canción en clase de matemáticas cuando tenía 15 años, según el comunicado de la banda.

Su álbum de debut, “The Better Life”, vendió más de 6 millones de copias. Una segunda nominación a los Grammy llegó en 2003, por la canción “When I’m Gone”.

La banda dijo que Arnold “ayudó a redefinir la música rock dominante, mezclando la accesibilidad post-grunge con la composición de canciones emocionalmente directas y temas líricos que resonaban con los oyentes cotidianos”.

3 Doors Down publicó seis álbumes, el más reciente “Us And The Night” en 2016. Entre sus singles figuran “Loser”, “Duck and Run” y “Be Like That”, que apareció en la banda sonora de la película de 2001 “American Pie 2”.

Mientras promocionaba su 5º álbum, “Time of My Life”, Arnold dijo que se consideraba afortunado por haberse labrado una carrera en el mundo de la música.

“Si haces algo tanto tiempo como lo hemos hecho nosotros, no puedes evitar mejorar en ello, ¿sabes?”. dijo Arnold a The Associated Press en 2011.

En 2017, 3 Doors Down actuó en el primer concierto de investidura del presidente Donald Trump.

Arnold anunció su diagnóstico de cáncer el pasado mes de mayo, diciendo que un carcinoma renal de células claras había hecho metástasis en sus pulmones. La banda se vio obligada a cancelar una gira veraniega.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 7 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: